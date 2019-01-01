У місті на Волині люди закидали сміттям чужі могили. ФОТО





Про це повідомляє видання



– Незабаром Великдень, потім – провідна неділя. Люди, прибираючи біля могил своїх рідних, викидають сміття на чужі могили.



До цього смітника на цвинтарі в Нововолинську не доїдуть комунальники.



Що ж робити тим, у кого могили близьких і родичів засипають сміттям?



Хіба це по-християнськи? – запитує в усіх нововолинець Віктор Гаврилюк.







До слова, на Волині це уже не перший подібний випадок. Кілька днів тому жителі села Низкиничі Іваничівського району також нарікали на

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