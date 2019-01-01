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У місті на Волині люди закидали сміттям чужі могили. ФОТО

У місті на Волині люди закидали сміттям чужі могили. ФОТО
У Нововолинську невідомі закидали сміттям могили на місцевому кладовищі.

Про це повідомляє видання Радар.

– Незабаром Великдень, потім – провідна неділя. Люди, прибираючи біля могил своїх рідних, викидають сміття на чужі могили.

До цього смітника на цвинтарі в Нововолинську не доїдуть комунальники.

Що ж робити тим, у кого могили близьких і родичів засипають сміттям?

Хіба це по-християнськи? – запитує в усіх нововолинець Віктор Гаврилюк.

У місті на Волині люди закидали сміттям чужі могили. ФОТО
У місті на Волині люди закидали сміттям чужі могили. ФОТО
У місті на Волині люди закидали сміттям чужі могили. ФОТО
У місті на Волині люди закидали сміттям чужі могили. ФОТО
У місті на Волині люди закидали сміттям чужі могили. ФОТО
У місті на Волині люди закидали сміттям чужі могили. ФОТО
У місті на Волині люди закидали сміттям чужі могили. ФОТО
У місті на Волині люди закидали сміттям чужі могили. ФОТО
У місті на Волині люди закидали сміттям чужі могили. ФОТО
У місті на Волині люди закидали сміттям чужі могили. ФОТО
У місті на Волині люди закидали сміттям чужі могили. ФОТО


До слова, на Волині це уже не перший подібний випадок. Кілька днів тому жителі села Низкиничі Іваничівського району також нарікали на стихійне сміттєзвалище, яке облаштували просто на могилах.

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Теги: сміття, могили, кладовище, Нововолинськ
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