На Волині вшанували пам’ять загиблого Героя-лісівника. ФОТО

Анатолієві Федчишину – працівнику, колезі і другові, який 2014 року загинув у зоні АТО.



Анатолій Федчишин понад 10 років працював на підприємстві, спочатку штабелювальником деревини, потім – майстром, а згодом – кранівником нижнього складу. Повідомляє



Пам’ятний знак встановили з ініціативи директора держлісгоспу Володимира Туревича там, де Анатолій проводив свої робочі дні, понад дорогою, якою ходив, на території, яку спостерігав з висоти свого робочого місця – кабіни козлового крану.







На захід із нагоди відкриття пам’ятної меморіальної дошки лісівники запросили родину Анатолія Федчишина – дружину та доньок. Вшанувати Героя прибули керівники влади – голови Любомльської райдержадміністрації, райради, ОТГ, військовий комісар, отець Віктор – настоятель Михайлівського храму, робітники лісокомплексу.







Отець Віктор освятив меморіальну дошку та помолився за упокій душі воїна.







Володимир Туревич поділився своїми спогадами про Анатолія зі студентських років, адже вони разом навчались у Шацькому лісовому технікумі, жили у гуртожитку, пригадав його усміхненим, товариським, життєрадісним другом, виваженим та хорошим студентом. А також наголосив на тому, що відтепер наш обов’язок підтримувати сім’ю Анатолія – дружину Галину та двох доньок – Вікторію й Дарину і морально, і матеріально, розуміти та піклуватися про всі їхні потреби.





Хвилюючі слова під час виступів були у кожного. Але найбільше щему – у серцях рідних. Адже за цих 5 років, як поруч немає Анатолія, біль втрати не стих. Про це розповіла сестра – Ольга Савош. Із хвилюванням у голосі вона пригадала брата. Адже він для усіх був світлою, хорошою, доброю людиною, сином, братом, чоловіком та батьком. Спокійний, врівноважений, завжди із позитивним настроєм, завжди відгукнеться, готовий прийти на допомогу і підтримати. Тому його мужнього плеча опори, м’якого погляду так не вистачає сьогодні… Ольга від імені усієї родини щиро подякувала держпідприємству «Любомльський лісгосп» за підтримку і допомогу та за пам’ять, яку бережемо у своїх серцях.





…Анатолій Федчишин, маючи стійких характер, рішучу позицію та патріотичні переконання, пішов серед перших бійців добровольцем у такі ж, як і нині, весняні дні 2014 року на війну на Схід України захищати незалежність рідної держави і віддав за неї найдорожче – своє життя. Роки уже пролетіли, але і сьогодні його колеги яскраво пригадують робочі будні з Анатолієм. Начальник лісокомплексу Сергій Дудар усі роки працював із ним, каже: «Приходив на зміну, завжди усміхався. Перший з усіма вітався, подавав руку, цікавився, як справи, від нього ішли світло і спокій. Мав веселу вдачу, умів підбадьорити під час роботи. Анатолій мало ділився своїми особистими думками, тому про його такі рішучі патріотичні переконання зрозуміли, коли записався у добровольці та пішов воювати. Він був скромний, небалакучий, ніколи не сперечався, сумлінно виконував свою роботу».



Майстер нижнього складу Віталій Солом’янюк розповідає: «Толик був дуже виконавський, що начальник скаже, як треба – значить так і буде. До нього усі колеги прислухались, поважали, він умів підібрати потрібне слово у потрібний момент, що робітники послухають і усе зроблять, без суперечок. Він умів знаходити спільну мову із кожним, був спокійним, але дії його були чіткі і розумні».



Віднині ім’я Анатолія увіковічнили та закарбували на сторінках історії України й у літописанні держлісгоспу, щоб пам’ять була нев’янучою, щоб подвиг його надихав нас на віддану працю.



…Анатолій Федчишин нагороджений посмертно Пам’ятним нагрудним знаком «Іловайськ-2014», Відзнакою «Мужність. Честь. Закон», Відзнакою добровольчого українського корпусу правого сектора «Бойовий хрест корпусу».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території лісокомплексу ДП «Любомльський лісгосп» відкрили пам’ятну меморіальну дошку– працівнику, колезі і другові, який 2014 року загинув у зоні АТО.Анатолій Федчишин понад 10 років працював на підприємстві, спочатку штабелювальником деревини, потім – майстром, а згодом – кранівником нижнього складу. Повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.Пам’ятний знак встановили з ініціативи директора держлісгоспутам, де Анатолій проводив свої робочі дні, понад дорогою, якою ходив, на території, яку спостерігав з висоти свого робочого місця – кабіни козлового крану.На захід із нагоди відкриття пам’ятної меморіальної дошки лісівники запросили родину Анатолія Федчишина – дружину та доньок. Вшанувати Героя прибули керівники влади – голови Любомльської райдержадміністрації, райради, ОТГ, військовий комісар, отець– настоятель Михайлівського храму, робітники лісокомплексу.Отець Віктор освятив меморіальну дошку та помолився за упокій душі воїна.Володимир Туревич поділився своїми спогадами про Анатолія зі студентських років, адже вони разом навчались у Шацькому лісовому технікумі, жили у гуртожитку, пригадав його усміхненим, товариським, життєрадісним другом, виваженим та хорошим студентом. А також наголосив на тому, що відтепер наш обов’язок підтримувати сім’ю Анатолія – дружинута двох доньок –і морально, і матеріально, розуміти та піклуватися про всі їхні потреби.Хвилюючі слова під час виступів були у кожного. Але найбільше щему – у серцях рідних. Адже за цих 5 років, як поруч немає Анатолія, біль втрати не стих. Про це розповіла сестра – Ольга Савош. Із хвилюванням у голосі вона пригадала брата. Адже він для усіх був світлою, хорошою, доброю людиною, сином, братом, чоловіком та батьком. Спокійний, врівноважений, завжди із позитивним настроєм, завжди відгукнеться, готовий прийти на допомогу і підтримати. Тому його мужнього плеча опори, м’якого погляду так не вистачає сьогодні… Ольга від імені усієї родини щиро подякувала держпідприємству «Любомльський лісгосп» за підтримку і допомогу та за пам’ять, яку бережемо у своїх серцях.…Анатолій Федчишин, маючи стійких характер, рішучу позицію та патріотичні переконання, пішов серед перших бійців добровольцем у такі ж, як і нині, весняні дні 2014 року на війну на Схід України захищати незалежність рідної держави і віддав за неї найдорожче – своє життя. Роки уже пролетіли, але і сьогодні його колеги яскраво пригадують робочі будні з Анатолієм. Начальник лісокомплексу Сергій Дудар усі роки працював із ним, каже: «Приходив на зміну, завжди усміхався. Перший з усіма вітався, подавав руку, цікавився, як справи, від нього ішли світло і спокій. Мав веселу вдачу, умів підбадьорити під час роботи. Анатолій мало ділився своїми особистими думками, тому про його такі рішучі патріотичні переконання зрозуміли, коли записався у добровольці та пішов воювати. Він був скромний, небалакучий, ніколи не сперечався, сумлінно виконував свою роботу».Майстер нижнього складу Віталій Солом’янюк розповідає: «Толик був дуже виконавський, що начальник скаже, як треба – значить так і буде. До нього усі колеги прислухались, поважали, він умів підібрати потрібне слово у потрібний момент, що робітники послухають і усе зроблять, без суперечок. Він умів знаходити спільну мову із кожним, був спокійним, але дії його були чіткі і розумні».Віднині ім’я Анатолія увіковічнили та закарбували на сторінках історії України й у літописанні держлісгоспу, щоб пам’ять була нев’янучою, щоб подвиг його надихав нас на віддану працю.…Анатолій Федчишин нагороджений посмертно Пам’ятним нагрудним знаком «Іловайськ-2014», Відзнакою «Мужність. Честь. Закон», Відзнакою добровольчого українського корпусу правого сектора «Бойовий хрест корпусу».

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