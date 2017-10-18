На Волині вшанували пам’ять загиблого Героя-лісівника. ФОТО
Сьогодні, 04:21
На території лісокомплексу ДП «Любомльський лісгосп» відкрили пам’ятну меморіальну дошку Анатолієві Федчишину – працівнику, колезі і другові, який 2014 року загинув у зоні АТО.
Анатолій Федчишин понад 10 років працював на підприємстві, спочатку штабелювальником деревини, потім – майстром, а згодом – кранівником нижнього складу. Повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Пам’ятний знак встановили з ініціативи директора держлісгоспу Володимира Туревича там, де Анатолій проводив свої робочі дні, понад дорогою, якою ходив, на території, яку спостерігав з висоти свого робочого місця – кабіни козлового крану.
На захід із нагоди відкриття пам’ятної меморіальної дошки лісівники запросили родину Анатолія Федчишина – дружину та доньок. Вшанувати Героя прибули керівники влади – голови Любомльської райдержадміністрації, райради, ОТГ, військовий комісар, отець Віктор – настоятель Михайлівського храму, робітники лісокомплексу.
Отець Віктор освятив меморіальну дошку та помолився за упокій душі воїна.
Володимир Туревич поділився своїми спогадами про Анатолія зі студентських років, адже вони разом навчались у Шацькому лісовому технікумі, жили у гуртожитку, пригадав його усміхненим, товариським, життєрадісним другом, виваженим та хорошим студентом. А також наголосив на тому, що відтепер наш обов’язок підтримувати сім’ю Анатолія – дружину Галину та двох доньок – Вікторію й Дарину і морально, і матеріально, розуміти та піклуватися про всі їхні потреби.
Хвилюючі слова під час виступів були у кожного. Але найбільше щему – у серцях рідних. Адже за цих 5 років, як поруч немає Анатолія, біль втрати не стих. Про це розповіла сестра – Ольга Савош. Із хвилюванням у голосі вона пригадала брата. Адже він для усіх був світлою, хорошою, доброю людиною, сином, братом, чоловіком та батьком. Спокійний, врівноважений, завжди із позитивним настроєм, завжди відгукнеться, готовий прийти на допомогу і підтримати. Тому його мужнього плеча опори, м’якого погляду так не вистачає сьогодні… Ольга від імені усієї родини щиро подякувала держпідприємству «Любомльський лісгосп» за підтримку і допомогу та за пам’ять, яку бережемо у своїх серцях.
…Анатолій Федчишин, маючи стійких характер, рішучу позицію та патріотичні переконання, пішов серед перших бійців добровольцем у такі ж, як і нині, весняні дні 2014 року на війну на Схід України захищати незалежність рідної держави і віддав за неї найдорожче – своє життя. Роки уже пролетіли, але і сьогодні його колеги яскраво пригадують робочі будні з Анатолієм. Начальник лісокомплексу Сергій Дудар усі роки працював із ним, каже: «Приходив на зміну, завжди усміхався. Перший з усіма вітався, подавав руку, цікавився, як справи, від нього ішли світло і спокій. Мав веселу вдачу, умів підбадьорити під час роботи. Анатолій мало ділився своїми особистими думками, тому про його такі рішучі патріотичні переконання зрозуміли, коли записався у добровольці та пішов воювати. Він був скромний, небалакучий, ніколи не сперечався, сумлінно виконував свою роботу».
Майстер нижнього складу Віталій Солом’янюк розповідає: «Толик був дуже виконавський, що начальник скаже, як треба – значить так і буде. До нього усі колеги прислухались, поважали, він умів підібрати потрібне слово у потрібний момент, що робітники послухають і усе зроблять, без суперечок. Він умів знаходити спільну мову із кожним, був спокійним, але дії його були чіткі і розумні».
Віднині ім’я Анатолія увіковічнили та закарбували на сторінках історії України й у літописанні держлісгоспу, щоб пам’ять була нев’янучою, щоб подвиг його надихав нас на віддану працю.
…Анатолій Федчишин нагороджений посмертно Пам’ятним нагрудним знаком «Іловайськ-2014», Відзнакою «Мужність. Честь. Закон», Відзнакою добровольчого українського корпусу правого сектора «Бойовий хрест корпусу».
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Анатолій Федчишин понад 10 років працював на підприємстві, спочатку штабелювальником деревини, потім – майстром, а згодом – кранівником нижнього складу. Повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Пам’ятний знак встановили з ініціативи директора держлісгоспу Володимира Туревича там, де Анатолій проводив свої робочі дні, понад дорогою, якою ходив, на території, яку спостерігав з висоти свого робочого місця – кабіни козлового крану.
На захід із нагоди відкриття пам’ятної меморіальної дошки лісівники запросили родину Анатолія Федчишина – дружину та доньок. Вшанувати Героя прибули керівники влади – голови Любомльської райдержадміністрації, райради, ОТГ, військовий комісар, отець Віктор – настоятель Михайлівського храму, робітники лісокомплексу.
Отець Віктор освятив меморіальну дошку та помолився за упокій душі воїна.
Володимир Туревич поділився своїми спогадами про Анатолія зі студентських років, адже вони разом навчались у Шацькому лісовому технікумі, жили у гуртожитку, пригадав його усміхненим, товариським, життєрадісним другом, виваженим та хорошим студентом. А також наголосив на тому, що відтепер наш обов’язок підтримувати сім’ю Анатолія – дружину Галину та двох доньок – Вікторію й Дарину і морально, і матеріально, розуміти та піклуватися про всі їхні потреби.
Хвилюючі слова під час виступів були у кожного. Але найбільше щему – у серцях рідних. Адже за цих 5 років, як поруч немає Анатолія, біль втрати не стих. Про це розповіла сестра – Ольга Савош. Із хвилюванням у голосі вона пригадала брата. Адже він для усіх був світлою, хорошою, доброю людиною, сином, братом, чоловіком та батьком. Спокійний, врівноважений, завжди із позитивним настроєм, завжди відгукнеться, готовий прийти на допомогу і підтримати. Тому його мужнього плеча опори, м’якого погляду так не вистачає сьогодні… Ольга від імені усієї родини щиро подякувала держпідприємству «Любомльський лісгосп» за підтримку і допомогу та за пам’ять, яку бережемо у своїх серцях.
…Анатолій Федчишин, маючи стійких характер, рішучу позицію та патріотичні переконання, пішов серед перших бійців добровольцем у такі ж, як і нині, весняні дні 2014 року на війну на Схід України захищати незалежність рідної держави і віддав за неї найдорожче – своє життя. Роки уже пролетіли, але і сьогодні його колеги яскраво пригадують робочі будні з Анатолієм. Начальник лісокомплексу Сергій Дудар усі роки працював із ним, каже: «Приходив на зміну, завжди усміхався. Перший з усіма вітався, подавав руку, цікавився, як справи, від нього ішли світло і спокій. Мав веселу вдачу, умів підбадьорити під час роботи. Анатолій мало ділився своїми особистими думками, тому про його такі рішучі патріотичні переконання зрозуміли, коли записався у добровольці та пішов воювати. Він був скромний, небалакучий, ніколи не сперечався, сумлінно виконував свою роботу».
Майстер нижнього складу Віталій Солом’янюк розповідає: «Толик був дуже виконавський, що начальник скаже, як треба – значить так і буде. До нього усі колеги прислухались, поважали, він умів підібрати потрібне слово у потрібний момент, що робітники послухають і усе зроблять, без суперечок. Він умів знаходити спільну мову із кожним, був спокійним, але дії його були чіткі і розумні».
Віднині ім’я Анатолія увіковічнили та закарбували на сторінках історії України й у літописанні держлісгоспу, щоб пам’ять була нев’янучою, щоб подвиг його надихав нас на віддану працю.
…Анатолій Федчишин нагороджений посмертно Пам’ятним нагрудним знаком «Іловайськ-2014», Відзнакою «Мужність. Честь. Закон», Відзнакою добровольчого українського корпусу правого сектора «Бойовий хрест корпусу».
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