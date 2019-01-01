Вночі знайшли військовослужбовця, який з автоматом втік з частини на Волині
Сьогодні, 06:58
Увечері 16 квітня зі зброєю втік з частини у Володимирі-Волинському військовослужбовець строкової служби Артем Григоренко. У ніч на 20 квітня хлопця затримали.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в області Сергій Козак.
За словами Козака, поліцейським спільно з військовослужбовцями через три доби пошуків таки вдалося знайти хлопця, який втік з військової частини. Поліцейський додав, що зброя та набої - при строковику.
"Більше трьох діб кропіткої СПІЛЬНОЇ роботи і пошуків, але ось і результат....... Дебати дебатами, а саме цієї ночі поліцейськими ГУНП у Волинській області спільно з військовослужбовцями 14 ОМБр цього "гулящого чоловіка з ружжом" було затримано, автомат з набоями при ньому... Дякую вам, колеги, що ПРОСТО РОБИТЕ СВОЮ РОБОТУ, не озираючись на політиків", - написав Козак.
Нагадаємо, хлопцеві - 18 років. На військову службу хлопець був призваний в листопаді 2018 року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області. З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді. Проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області.
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Про це повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в області Сергій Козак.
За словами Козака, поліцейським спільно з військовослужбовцями через три доби пошуків таки вдалося знайти хлопця, який втік з військової частини. Поліцейський додав, що зброя та набої - при строковику.
"Більше трьох діб кропіткої СПІЛЬНОЇ роботи і пошуків, але ось і результат....... Дебати дебатами, а саме цієї ночі поліцейськими ГУНП у Волинській області спільно з військовослужбовцями 14 ОМБр цього "гулящого чоловіка з ружжом" було затримано, автомат з набоями при ньому... Дякую вам, колеги, що ПРОСТО РОБИТЕ СВОЮ РОБОТУ, не озираючись на політиків", - написав Козак.
Нагадаємо, хлопцеві - 18 років. На військову службу хлопець був призваний в листопаді 2018 року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області. З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді. Проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області.
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