В Україні запровадили три нові свята: хто і коли відзначатиме
Сьогодні, 11:11
В Україні запровадили три нові свята – День піхоти, День резервіста та День сержанта Збройних сил України, які відзначатимуть навесні та восени кожного року. Щоправда, ці дні не будуть вихідними.
Відповідні укази підписав Петро Порошенко і вони були оприлюднені на сайті Адміністрації президента 19 квітня.
Коли відзначатимуть нові свята:
6 травня – День піхоти;
18 травня – День резервіста;
18 листопада – День сержанта.
У День піхоти будуть вшанувувати мужність та героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, які вони виявили у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.
День резервіста встановили для військових, які також захищають незалежність держави та готові у будь-який час стати до лав Збройних Сил чи інших військових формувань.
Окрім цього, в День сержанта будуть вшановувати відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин ЗСУ, їхні мужність та героїзм у боротьбі за свободу і незалежність України.
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Відповідні укази підписав Петро Порошенко і вони були оприлюднені на сайті Адміністрації президента 19 квітня.
Коли відзначатимуть нові свята:
6 травня – День піхоти;
18 травня – День резервіста;
18 листопада – День сержанта.
У День піхоти будуть вшанувувати мужність та героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, які вони виявили у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.
День резервіста встановили для військових, які також захищають незалежність держави та готові у будь-який час стати до лав Збройних Сил чи інших військових формувань.
Окрім цього, в День сержанта будуть вшановувати відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин ЗСУ, їхні мужність та героїзм у боротьбі за свободу і незалежність України.
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