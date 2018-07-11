В Україні запровадили три нові свята: хто і коли відзначатиме

В Україні запровадили три нові свята – День піхоти, День резервіста та День сержанта Збройних сил України, які відзначатимуть навесні та восени кожного року. Щоправда, ці дні не будуть вихідними.Відповідні укази підписав Петро Порошенко і вони були оприлюднені на сайті Адміністрації президента 19 квітня.Коли відзначатимуть нові свята:6 травня – День піхоти;18 травня – День резервіста;18 листопада – День сержанта.У День піхоти будуть вшанувувати мужність та героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, які вони виявили у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.День резервіста встановили для військових, які також захищають незалежність держави та готові у будь-який час стати до лав Збройних Сил чи інших військових формувань.Окрім цього, в День сержанта будуть вшановувати відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин ЗСУ, їхні мужність та героїзм у боротьбі за свободу і незалежність України.