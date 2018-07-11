вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні запровадили три нові свята: хто і коли відзначатиме

В Україні запровадили три нові свята: хто і коли відзначатиме
В Україні запровадили три нові свята – День піхоти, День резервіста та День сержанта Збройних сил України, які відзначатимуть навесні та восени кожного року. Щоправда, ці дні не будуть вихідними.

Відповідні укази підписав Петро Порошенко і вони були оприлюднені на сайті Адміністрації президента 19 квітня.

Коли відзначатимуть нові свята:

6 травня – День піхоти;
18 травня – День резервіста;
18 листопада – День сержанта.

У День піхоти будуть вшанувувати мужність та героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, які вони виявили у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.

День резервіста встановили для військових, які також захищають незалежність держави та готові у будь-який час стати до лав Збройних Сил чи інших військових формувань.

Окрім цього, в День сержанта будуть вшановувати відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин ЗСУ, їхні мужність та героїзм у боротьбі за свободу і незалежність України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День піхоти, День резервіста, День сержанта, свято, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні запровадили три нові свята: хто і коли відзначатиме
Сьогодні, 11:11
На Волині лісівники ініціювали у школах уроки в незвичному форматі
Сьогодні, 10:39
Через бездоріжжя на Волині шкільний автобус кілька днів не возив дітей на навчання. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
Відомо, де затримали строковика, який втік з частини на Волині
Сьогодні, 09:30
20 квітня – яке сьогодні свято і чому важку роботу потрібно відкладати на потім
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
У Румунії з'явився День української мови У Румунії з'явився День української мови
11 липень, 2018, 21:01
19 квітня – яке сьогодні свято і чому треба просити здоров'я для рідних 19 квітня – яке сьогодні свято і чому треба просити здоров'я для рідних
19 квітень, 09:16
Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток
17 квітень, 08:18
«Смугастий носоріг», що у «Промені», влаштовує анімаційні програми за межами комплексу* «Смугастий носоріг», що у «Промені», влаштовує анімаційні програми за межами комплексу*
15 квітень, 17:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні запровадили три нові свята: хто і коли відзначатиме
Сьогодні, 11:11
 0
На Волині лісівники ініціювали у школах уроки в незвичному форматі
Сьогодні, 10:39
 0
Через бездоріжжя на Волині шкільний автобус кілька днів не возив дітей на навчання. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
 0
Відомо, де затримали строковика, який втік з частини на Волині
Сьогодні, 09:30
 0
20 квітня – яке сьогодні свято і чому важку роботу потрібно відкладати на потім
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8