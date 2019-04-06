На Волині священик Московського патріархату намагається довести, що його незаконно виселяють з церковного будинку
Сьогодні, 18:31
Протоієрей Володимир Мелесь з села Садів Луцького району просить правоохоронців покарати людей, які, за його словами, примусово та незаконно намагаються виселили його та його сім'ю з церковного будинку.
Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).
На переконання священика, 6 квітня група агресивно налаштованих людей намагалась насильно виселити його з церковного будинку, де він проживає разом із дружиною, неповнолітніми дітьми та малолітнім онуком. У будинку священик, за його словами, офіційно зареєстрований.
Відомо, що церковний будинок священик та прихильники Московського патріархату облаштували під домовий храм.
"Зловмисники погрожували вибити двері та вікна, давали священику і родині дві години для того, щоб зібрати речі та покинути будівлю, обіцяли прийти ввечері та продовжити свої дії набагато жорсткішими методами. Протиправні дії припинились після приїзду поліції", - запевняють у прес-службі.
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Більше того, священик запевняє, що отримав погрози від групи агресивних людей, тож боячись за своє життя та життя своєї родини звернувся з заявою про кримінальне правопорушення до начальника Луцького районного відділення поліції ГУНП у Волинській області з проханням внести відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР. Проте ніяких дій щодо занесення у реєстр фактів вчинення правопорушення, після подачі заяви, з боку поліції не відбулось.
Тож священик звернувся до суду.
16 квітня у Луцькому міськрайонному суді прийняли рішення задовольнити скаргу отця Володимира та внести відомості про вчинення кримінального правопорушення від 6.04.2019 до ЄРДР, детально опитати заявника, свідків та розпочати досудове розслідування.
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Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).
На переконання священика, 6 квітня група агресивно налаштованих людей намагалась насильно виселити його з церковного будинку, де він проживає разом із дружиною, неповнолітніми дітьми та малолітнім онуком. У будинку священик, за його словами, офіційно зареєстрований.
Відомо, що церковний будинок священик та прихильники Московського патріархату облаштували під домовий храм.
"Зловмисники погрожували вибити двері та вікна, давали священику і родині дві години для того, щоб зібрати речі та покинути будівлю, обіцяли прийти ввечері та продовжити свої дії набагато жорсткішими методами. Протиправні дії припинились після приїзду поліції", - запевняють у прес-службі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Журналісти «Інтера» приїхали на Волинь «зробити картинку» про перехід церковної громади
Більше того, священик запевняє, що отримав погрози від групи агресивних людей, тож боячись за своє життя та життя своєї родини звернувся з заявою про кримінальне правопорушення до начальника Луцького районного відділення поліції ГУНП у Волинській області з проханням внести відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР. Проте ніяких дій щодо занесення у реєстр фактів вчинення правопорушення, після подачі заяви, з боку поліції не відбулось.
Тож священик звернувся до суду.
16 квітня у Луцькому міськрайонному суді прийняли рішення задовольнити скаргу отця Володимира та внести відомості про вчинення кримінального правопорушення від 6.04.2019 до ЄРДР, детально опитати заявника, свідків та розпочати досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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