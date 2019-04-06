На Волині священик Московського патріархату намагається довести, що його незаконно виселяють з церковного будинку

Протоієрейз села Садів Луцького району просить правоохоронців покарати людей, які, за його словами, примусово та незаконно намагаються виселили його та його сім'ю з церковного будинку.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).На переконання священика, 6 квітня група агресивно налаштованих людей намагалась насильно виселити його з церковного будинку, де він проживає разом із дружиною, неповнолітніми дітьми та малолітнім онуком. У будинку священик, за його словами, офіційно зареєстрований.Відомо, що церковний будинок священик та прихильники Московського патріархату облаштували під домовий храм."Зловмисники погрожували вибити двері та вікна, давали священику і родині дві години для того, щоб зібрати речі та покинути будівлю, обіцяли прийти ввечері та продовжити свої дії набагато жорсткішими методами. Протиправні дії припинились після приїзду поліції", - запевняють у прес-службі.Більше того, священик запевняє, що отримав погрози від групи агресивних людей, тож боячись за своє життя та життя своєї родини звернувся з заявою про кримінальне правопорушення до начальника Луцького районного відділення поліції ГУНП у Волинській області з проханням внести відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР. Проте ніяких дій щодо занесення у реєстр фактів вчинення правопорушення, після подачі заяви, з боку поліції не відбулось.Тож священик звернувся до суду.16 квітня у Луцькому міськрайонному суді прийняли рішення задовольнити скаргу отця Володимира та внести відомості про вчинення кримінального правопорушення від 6.04.2019 до ЄРДР, детально опитати заявника, свідків та розпочати досудове розслідування.