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Відомо, де затримали строковика, який втік з частини на Волині

Відомо, де затримали строковика, який втік з частини на Волині
В ході розшукових заходів група спеціального призначення Західного Територіального управління Військової служби правопорядку затримала строковика, який втік з військової частини на Волині.

Близько о пів на першу ночі, 20 квітня, його помітили на автомобільній дорозі Дубечне – Піддубці,– повідомляє прес-служба ВСП.

Солдат Григоренко А.С, який 16 квітня 2019 року самовільно залишив військову частину, був одягнений у цивільне.

Нагадаємо, що чоловік втік разом з автоматом АК-74. При затриманні у нього знайшли ще два споряджених магазини по 30 набоїв до зброї і багнет.

Військовий рухався у напрямку села Радовичі, Волинської області.

Органи ВСП продовжують з'ясовувати причини та обставини інциденту.

Відомо, де затримали строковика, який втік з частини на Волині


Головне фото - ілюстативне.

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Теги: військовий втікач, АК 47, Володимир Волинський, Радовичі
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