Відомо, де затримали строковика, який втік з частини на Волині
Сьогодні, 09:30
В ході розшукових заходів група спеціального призначення Західного Територіального управління Військової служби правопорядку затримала строковика, який втік з військової частини на Волині.
Близько о пів на першу ночі, 20 квітня, його помітили на автомобільній дорозі Дубечне – Піддубці,– повідомляє прес-служба ВСП.
Солдат Григоренко А.С, який 16 квітня 2019 року самовільно залишив військову частину, був одягнений у цивільне.
Нагадаємо, що чоловік втік разом з автоматом АК-74. При затриманні у нього знайшли ще два споряджених магазини по 30 набоїв до зброї і багнет.
Військовий рухався у напрямку села Радовичі, Волинської області.
Органи ВСП продовжують з'ясовувати причини та обставини інциденту.
Головне фото - ілюстативне.
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Близько о пів на першу ночі, 20 квітня, його помітили на автомобільній дорозі Дубечне – Піддубці,– повідомляє прес-служба ВСП.
Солдат Григоренко А.С, який 16 квітня 2019 року самовільно залишив військову частину, був одягнений у цивільне.
Нагадаємо, що чоловік втік разом з автоматом АК-74. При затриманні у нього знайшли ще два споряджених магазини по 30 набоїв до зброї і багнет.
Військовий рухався у напрямку села Радовичі, Волинської області.
Органи ВСП продовжують з'ясовувати причини та обставини інциденту.
Головне фото - ілюстативне.
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