Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО





Завідувач сектору охорони та захисту лісу Волинського ОУЛМГ Віталій Півовар разом із заступником начальника Управління з реагування на надзвичайні ситуації УДСНС України у Волинській області Віктором Милостивим перед початком навчань принагідно привітали колег з професійним святом – Днем пожежної охорони, яке відзначається 17 квітня,– пише







Тренувальну ситуацію розпочали з того, що працівники групи оперативного реагування ДП «Ковельське ЛГ» виявили загоряння у районі 10 кварталу. Про це вони доповіли черговому лісництва. В результаті огляду встановили, що пожежа, точніше її навчальна імітація, виникла внаслідок недбальства місцевого населення під час відпочинку.







На місце оперативно прибули два пожежних автомобілі – Ковельського лісгоспу та СЛАТ «Тур», розпочали гасіння вогню. Одночасно проклали мінсмуги. Коли ж ситуація стала загострюватися, до локалізації пожежі долучилися рятувальники. Спільно вогонь вдалося зупинити без значної шкоди для природи.







Віктор Милостивий зазначив, що задоволений відпрацюванням спільних із лісівниками дій у гасінні умовної пожежі: «Впевнений, ці навчання продемонстрували злагоджену роботу працівників обох структур, потужність та можливості пожежної техніки. Щодо співпраці з лісівниками – вона завжди була на високому рівні. Такі навчання є традиційними, а спільні дії на практиці відпрацьовано ще з другої декади лютого місяця – вже тоді почалися пожежі в екосистемах. Працівники лісової охорони неодноразово приходили на допомогу при гасінні сухої трави, щоб не допустити розповсюдження вогню у лісові масиви. Березень цього року був непростим, має місце негативна тенденція: неконтрольоване спалювання торішньої трави призвело навіть до трагедії – загинуло більше 10-ти людей в Україні».







Завідувач сектору охорони і захисту лісу Віталій Півовар зазначає, що лісівники постійно вдосконалюють навики та підсилюються технічно. Саме відповідальність та злагодженість дій працівників і сучасна техніка допомагають реагувати на ситуації вчасно та не допустити вогонь до лісових масивів.



На жаль, зазначає Віталій Степанович, досі основною причиною виникнення вогню в екосистемах залишається людська необережність, а подекуди – недбалість.



Проте не можна не помітити позитивну динаміку: люди все частіше відпочивають у відведених для цього місцях – пунктах рекреації. Тут і розпалюють вогнища.



Лісівники ж своєю чергою дбають про те, щоб такий відпочинок був якомога комфортнішим. Тож постійно вдосконалюються у будівництві зон відпочинку.



Варто зазначити, що на Волині нині діє 118 великих рекреаційних пунктів та облаштовано 655 малих зон відпочинку.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 19 квітня, відбулися спільні навчання підрозділів державної лісової охорони та управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області.Завідувач сектору охорони та захисту лісу Волинського ОУЛМГразом із заступником начальника Управління з реагування на надзвичайні ситуації УДСНС України у Волинській областіперед початком навчань принагідно привітали колег з професійним святом – Днем пожежної охорони, яке відзначається 17 квітня,– пише прес-служба Волинського ОУЛМГ.Тренувальну ситуацію розпочали з того, що працівники групи оперативного реагування ДП «Ковельське ЛГ» виявили загоряння у районі 10 кварталу. Про це вони доповіли черговому лісництва. В результаті огляду встановили, що пожежа, точніше її навчальна імітація, виникла внаслідок недбальства місцевого населення під час відпочинку.На місце оперативно прибули два пожежних автомобілі – Ковельського лісгоспу та СЛАТ «Тур», розпочали гасіння вогню. Одночасно проклали мінсмуги. Коли ж ситуація стала загострюватися, до локалізації пожежі долучилися рятувальники. Спільно вогонь вдалося зупинити без значної шкоди для природи.Віктор Милостивий зазначив, що задоволений відпрацюванням спільних із лісівниками дій у гасінні умовної пожежі: «Впевнений, ці навчання продемонстрували злагоджену роботу працівників обох структур, потужність та можливості пожежної техніки. Щодо співпраці з лісівниками – вона завжди була на високому рівні. Такі навчання є традиційними, а спільні дії на практиці відпрацьовано ще з другої декади лютого місяця – вже тоді почалися пожежі в екосистемах. Працівники лісової охорони неодноразово приходили на допомогу при гасінні сухої трави, щоб не допустити розповсюдження вогню у лісові масиви. Березень цього року був непростим, має місце негативна тенденція: неконтрольоване спалювання торішньої трави призвело навіть до трагедії – загинуло більше 10-ти людей в Україні».Завідувач сектору охорони і захисту лісу Віталій Півовар зазначає, що лісівники постійно вдосконалюють навики та підсилюються технічно. Саме відповідальність та злагодженість дій працівників і сучасна техніка допомагають реагувати на ситуації вчасно та не допустити вогонь до лісових масивів.На жаль, зазначає Віталій Степанович, досі основною причиною виникнення вогню в екосистемах залишається людська необережність, а подекуди – недбалість.Проте не можна не помітити позитивну динаміку: люди все частіше відпочивають у відведених для цього місцях – пунктах рекреації. Тут і розпалюють вогнища.Лісівники ж своєю чергою дбають про те, щоб такий відпочинок був якомога комфортнішим. Тож постійно вдосконалюються у будівництві зон відпочинку.Варто зазначити, що на Волині нині діє 118 великих рекреаційних пунктів та облаштовано 655 малих зон відпочинку.

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