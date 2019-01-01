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Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО

Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО
У четвер, 19 квітня, відбулися спільні навчання підрозділів державної лісової охорони та управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Завідувач сектору охорони та захисту лісу Волинського ОУЛМГ Віталій Півовар разом із заступником начальника Управління з реагування на надзвичайні ситуації УДСНС України у Волинській області Віктором Милостивим перед початком навчань принагідно привітали колег з професійним святом – Днем пожежної охорони, яке відзначається 17 квітня,– пише прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО


Тренувальну ситуацію розпочали з того, що працівники групи оперативного реагування ДП «Ковельське ЛГ» виявили загоряння у районі 10 кварталу. Про це вони доповіли черговому лісництва. В результаті огляду встановили, що пожежа, точніше її навчальна імітація, виникла внаслідок недбальства місцевого населення під час відпочинку.

Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО


На місце оперативно прибули два пожежних автомобілі – Ковельського лісгоспу та СЛАТ «Тур», розпочали гасіння вогню. Одночасно проклали мінсмуги. Коли ж ситуація стала загострюватися, до локалізації пожежі долучилися рятувальники. Спільно вогонь вдалося зупинити без значної шкоди для природи.

Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО


Віктор Милостивий зазначив, що задоволений відпрацюванням спільних із лісівниками дій у гасінні умовної пожежі: «Впевнений, ці навчання продемонстрували злагоджену роботу працівників обох структур, потужність та можливості пожежної техніки. Щодо співпраці з лісівниками – вона завжди була на високому рівні. Такі навчання є традиційними, а спільні дії на практиці відпрацьовано ще з другої декади лютого місяця – вже тоді почалися пожежі в екосистемах. Працівники лісової охорони неодноразово приходили на допомогу при гасінні сухої трави, щоб не допустити розповсюдження вогню у лісові масиви. Березень цього року був непростим, має місце негативна тенденція: неконтрольоване спалювання торішньої трави призвело навіть до трагедії – загинуло більше 10-ти людей в Україні».

Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО


Завідувач сектору охорони і захисту лісу Віталій Півовар зазначає, що лісівники постійно вдосконалюють навики та підсилюються технічно. Саме відповідальність та злагодженість дій працівників і сучасна техніка допомагають реагувати на ситуації вчасно та не допустити вогонь до лісових масивів.

На жаль, зазначає Віталій Степанович, досі основною причиною виникнення вогню в екосистемах залишається людська необережність, а подекуди – недбалість.

Проте не можна не помітити позитивну динаміку: люди все частіше відпочивають у відведених для цього місцях – пунктах рекреації. Тут і розпалюють вогнища.

Лісівники ж своєю чергою дбають про те, щоб такий відпочинок був якомога комфортнішим. Тож постійно вдосконалюються у будівництві зон відпочинку.

Варто зазначити, що на Волині нині діє 118 великих рекреаційних пунктів та облаштовано 655 малих зон відпочинку.



Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО
Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО
Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО
Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО
Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО
Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО
Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО
Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО


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Теги: ліс, Волинь, рятувальники, протипожежні навчання
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