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Через місто на Волині перевезли російський газ. ВІДЕО

Через місто на Волині перевезли російський газ. ВІДЕО
Більше шестидесяти цистерн газу російської компанії «Сібур Холдинг» перевезли через Ківерці сьогодні, 20 квітня.

Відео із вантажем найбільшої нафто-хімічної організації Росії зняв Andrij Kvach та виклав його у Facebook.

«Ось їде російський газ. Фірма «Сібур». Російська залізнична дорога. Так, у нас немає торгівлі на крові»,– коментує своє відео чоловік.

Відео можна переглянути ТУТ.

Через місто на Волині перевезли російський газ. ВІДЕО

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Теги: Сібур, газ, Волинь, перевезення, торгівля, нафта
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