Через місто на Волині перевезли російський газ. ВІДЕО





Відео із вантажем найбільшої нафто-хімічної організації Росії зняв Andrij Kvach та виклав його у Facebook.



«Ось їде російський газ. Фірма «Сібур». Російська залізнична дорога. Так, у нас немає торгівлі на крові»,– коментує своє відео чоловік.



Відео можна переглянути ТУТ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше шестидесяти цистерн газу російської компанії «Сібур Холдинг» перевезли через Ківерці сьогодні, 20 квітня.Відео із вантажем найбільшої нафто-хімічної організації Росії знявта виклав його у Facebook.«Ось їде російський газ. Фірма «Сібур». Російська залізнична дорога. Так, у нас немає торгівлі на крові»,– коментує своє відео чоловік.

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