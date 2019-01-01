Через місто на Волині перевезли російський газ. ВІДЕО
Сьогодні, 11:42
Більше шестидесяти цистерн газу російської компанії «Сібур Холдинг» перевезли через Ківерці сьогодні, 20 квітня.
Відео із вантажем найбільшої нафто-хімічної організації Росії зняв Andrij Kvach та виклав його у Facebook.
«Ось їде російський газ. Фірма «Сібур». Російська залізнична дорога. Так, у нас немає торгівлі на крові»,– коментує своє відео чоловік.
Відео можна переглянути ТУТ.
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Відео із вантажем найбільшої нафто-хімічної організації Росії зняв Andrij Kvach та виклав його у Facebook.
«Ось їде російський газ. Фірма «Сібур». Російська залізнична дорога. Так, у нас немає торгівлі на крові»,– коментує своє відео чоловік.
Відео можна переглянути ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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