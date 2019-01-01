5 операцій за 11 місяців життя: малюк, хворий на гідроцефалію, потребує допомоги
Сьогодні, 12:52
Мама одинадцятимісячного Іванка – Вікторія Решетняк благає про допомогу.
Вони з синочком знову опинились у нейрохірургічному відділенні,– повідомляє «Радар».
«Я молю про допомогу. Хто може, відгукніться! В нас є надія! Дякую всім небайдужим людям за підтримку й молитви!»,– жінка написала це з Волинської обласної дитячої лікарні (ВОДТМО), з палати №450.
У малого важкий діагноз – гідроцефалія.
Іванкові потрібна термінова операція, та коштів не вистачає. Це вже п’ята така за 11 місяців його життя.
Картка Приватбанку: 5168742607410424
Отримувач: Решетняк Вікторія Аркадіївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вони з синочком знову опинились у нейрохірургічному відділенні,– повідомляє «Радар».
«Я молю про допомогу. Хто може, відгукніться! В нас є надія! Дякую всім небайдужим людям за підтримку й молитви!»,– жінка написала це з Волинської обласної дитячої лікарні (ВОДТМО), з палати №450.
У малого важкий діагноз – гідроцефалія.
Іванкові потрібна термінова операція, та коштів не вистачає. Це вже п’ята така за 11 місяців його життя.
Картка Приватбанку: 5168742607410424
Отримувач: Решетняк Вікторія Аркадіївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Замкнувся у квартирі і випав з 5-го поверху: мама маленького лучанина просить про допомогу
Сьогодні, 13:48
5 операцій за 11 місяців життя: малюк, хворий на гідроцефалію, потребує допомоги
Сьогодні, 12:52
Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
Через місто на Волині перевезли російський газ. ВІДЕО
Сьогодні, 11:42