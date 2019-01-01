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5 операцій за 11 місяців життя: малюк, хворий на гідроцефалію, потребує допомоги

5 операцій за 11 місяців життя: малюк, хворий на гідроцефалію, потребує допомоги
Мама одинадцятимісячного ІванкаВікторія Решетняк благає про допомогу.

Вони з синочком знову опинились у нейрохірургічному відділенні,– повідомляє «Радар».

«Я молю про допомогу. Хто може, відгукніться! В нас є надія! Дякую всім небайдужим людям за підтримку й молитви!»,– жінка написала це з Волинської обласної дитячої лікарні (ВОДТМО), з палати №450.

У малого важкий діагноз – гідроцефалія.

Іванкові потрібна термінова операція, та коштів не вистачає. Це вже п’ята така за 11 місяців його життя.

Картка Приватбанку: 5168742607410424

Отримувач: Решетняк Вікторія Аркадіївна.

5 операцій за 11 місяців життя: малюк, хворий на гідроцефалію, потребує допомоги

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Теги: Допомога, гідроцефалія, ВОДТМО, благодійність
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