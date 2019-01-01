5 операцій за 11 місяців життя: малюк, хворий на гідроцефалію, потребує допомоги

Іванка – Вікторія Решетняк благає про допомогу.



Вони з синочком знову опинились у нейрохірургічному відділенні,– повідомляє



«Я молю про допомогу. Хто може, відгукніться! В нас є надія! Дякую всім небайдужим людям за підтримку й молитви!»,– жінка написала це з Волинської обласної дитячої лікарні (ВОДТМО), з палати №450.



У малого важкий діагноз – гідроцефалія.



Іванкові потрібна термінова операція, та коштів не вистачає. Це вже п’ята така за 11 місяців його життя.



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Отримувач: Решетняк Вікторія Аркадіївна.





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