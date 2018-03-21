З почестями і подарунками: як на Іваничівщині юнаків проводжали в армію





Відтак, на строкову службу провели: Вадима Гашука, Олександра Костецького, Руслана Андрощука, Мирослава Катана, Дмитра Салука, Андрія Лавринчука, Івана Головченка, Назара Шерпеня, Миколу Шпачука, Павла Климосюка, - інформує



На новий, відповідальний етап їхнього життя майбутніх солдат благословив настоятель Свято-Покровського храму отець Андрій та подарував призовникам іконки Миколи Чудотворця.



З вітальними словами та найкращими побажаннями до майбутніх солдатів звернулась голова районної державної адміністрації Лілія Кревська.



Із напутніми словами до призовників звернувся заступник районного військового комісара, майор Василь Зініч зазначивши, що військова служба є почесним обов’язком кожного громадянина і висловив свої переконання, що перебування в армії надасть їм впевненості, мужності.



Також призовників привітав старший солдат запасу Валентин Романюк, який проходив військову службу в місті Бровари в/ч 2299.



Присягу призовника Прибузького краю зачитав Олександр Костецький.



Опісля призовників привітали та вручили подарунки представники об’єднаних територіальних громад та сільські голови, зокрема, заступник голови Павлівської сільської ради Ніна Петренко, заступник голови Іваничівської селищної ради Віктор Березюк, Грибовицький сільський голова Павло Степанець, Грядівський сільський голова Микола Бородчук, в.о старости села Стара Лішня Назар Максимів.



На завершення заходу учні школи-ліцею №2 імені Юрія Лелюкова, подарували майбутнім солдатам квіти та невеличкі символічні обереги, які будуть зігрівати душу і серце, дарувати силу і витримку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничівському районі 19 квітня урочисто провели 10 юнаків до лав Збройних Сил України.Відтак, на строкову службу провели:, - інформує «Район Іваничі» На новий, відповідальний етап їхнього життя майбутніх солдат благословив настоятель Свято-Покровського храму отецьта подарував призовникам іконки Миколи Чудотворця.З вітальними словами та найкращими побажаннями до майбутніх солдатів звернулась голова районної державної адміністраціїІз напутніми словами до призовників звернувся заступник районного військового комісара, майорзазначивши, що військова служба є почесним обов’язком кожного громадянина і висловив свої переконання, що перебування в армії надасть їм впевненості, мужності.Також призовників привітав старший солдат запасу, який проходив військову службу в місті Бровари в/ч 2299.Присягу призовника Прибузького краю зачитавОпісля призовників привітали та вручили подарунки представники об’єднаних територіальних громад та сільські голови, зокрема, заступник голови Павлівської сільської ради, заступник голови Іваничівської селищної ради Віктор Березюк, Грибовицький сільський голова, Грядівський сільський голова, в.о старости села Стара ЛішняНа завершення заходу учні школи-ліцею №2 імені Юрія Лелюкова, подарували майбутнім солдатам квіти та невеличкі символічні обереги, які будуть зігрівати душу і серце, дарувати силу і витримку.

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