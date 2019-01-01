Зацікавить, нагодує і заведе до привида – про унікальний підхід шацького екскурсовода

Петро Зуб з Шацька, віднедавна – член Всеукраїнської асоціації гідів, вже декілька років, як вийшов у своїй діяльності за межі формату.



Щоб зацікавити вітчизняного і зарубіжного туриста, він дослідив кожен квадратний метр краю Шацьких озер, вишукав серед природного розмаїття унікальні пам’ятки. Досконало вивчив історію, місця древніх городищ, воєнних поховань, зафіксував на картах сліди столітньої давності баталій. Петро чудово оволодів всіма видами туристичного водного транспорту, а ще опанував тонкощі… кулінарії! Саме так – постійні клієнти екскурсовода з Шацька знають, які смачні страви, приготовлені на вогні, особливо після виснажливої мандрівки,– пише Мирослава Цюп'ях для



Окрім того, що знайомить приїжджих туристів із Шацьким краєм, гід відкриває невідому Україну своїм землякам. Стартуючи в новий сезон екскурсій, Петро Зуб кардинально оновив свою діяльність, збільшивши спектр послуг і створивши нові маршрути. Поштовхом для продукування свіжих ідей стала участь екскурсовода у Форумі гідів, який відбувся на початку року у Львові.



«Це був направду унікальний захід, він проводився вдруге за період незалежної України. Чудова платформа для спілкування, обміну думками, ідеями та впровадження креативних рішень. Ще перебуваючи на Форумі, я знав, що відтепер найбільший у Львівській області (с. Меденичі) приватний зоопарк «Лімпопо» з дивовижними екзотичними тваринами, і єдиний у Західній Україні дельфінарій (м. Трускавець) стануть новинками моїх екскурсі», – розповідає Петро Зуб.



Зацікавився екскурсовод дивовижним духовним місцем – Манявським скитом, монастирем на Івано-Франківщині, який називають Українським Афоном. Воно відоме древньою історією, своїми святими, блаженним каменем серед дикої природи, схожим на пащу динозавра, з-під якого витікає цілюща вода.



«Попитом серед туристів користуються древні замки міста Мукачеве та його околиць, Підгорецький палац на Львівщині. Останній славиться тим, що його похмурими коридорами протягом багатьох століть блукає привид Білої панни. Одному з туристів навіть вдалося увічнити загадковий силует жінки на світлині під час фотосесії. Плекаю таку надію, що і моїм клієнтам так само пощастить!» – усміхається Петро в передчутті пригод.



Особлива любов екскурсовода і більшості його туристів – це Карпати. Красиві у будь-яку пору року, вони манять своїми краєвидами, бурхливими ріками і водоспадами, гірськими вершинами, які не так легко підкорити, автентичним побутом гуцулів, колоритною місцевою кухнею. Зі слів Петра Зуба, зараз сходження на Говерлу та інші двотисячники Українських Карпат є небезпечним, бо на них ще лежить сніг. А от в травні вже можна планувати перші в цьому році екскурсії. Дуже красиво там у червні, коли карпатські узгір’я вкриваються дивовижним квітучим килимом з червоної рути.



Для приїжджих туристів, які хочуть пізнати Шацький район, екскурсовод також готує приємні сюрпризи. Одним з них стане природничо-історичний маршрут територією краю на ретро-автомобілях. Продумує Петро Зуб і деталі комбінованого маршруту, в організації якого буде задіяно декілька видів транспорту. Вдосконалює і наповнює цікавинками найпопулярнішу екскурсію на байдарках «Поліські джунглі», шлях якої пролягає через декілька озер, з’єднаних вузенькими каналами.



А поки на Шацьких озерах період нересту, і про мандрівку на човнах не може бути й мови, Петро Зуб запрошує туристів порелаксувати біля озера чи в лісі. Послухати птахів, плюскіт хвиль, шум вітру у соснових верховіттях, надихатися свіжим повітрям. Чи просто насолодитися тишею, котра потрібна нашій душі, як вітаміни тілу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екскурсоводз Шацька, віднедавна – член Всеукраїнської асоціації гідів, вже декілька років, як вийшов у своїй діяльності за межі формату.Щоб зацікавити вітчизняного і зарубіжного туриста, він дослідив кожен квадратний метр краю Шацьких озер, вишукав серед природного розмаїття унікальні пам’ятки. Досконало вивчив історію, місця древніх городищ, воєнних поховань, зафіксував на картах сліди столітньої давності баталій. Петро чудово оволодів всіма видами туристичного водного транспорту, а ще опанував тонкощі… кулінарії! Саме так – постійні клієнти екскурсовода з Шацька знають, які смачні страви, приготовлені на вогні, особливо після виснажливої мандрівки,– пишедля «Район Шацьк» Окрім того, що знайомить приїжджих туристів із Шацьким краєм, гід відкриває невідому Україну своїм землякам. Стартуючи в новий сезон екскурсій, Петро Зуб кардинально оновив свою діяльність, збільшивши спектр послуг і створивши нові маршрути. Поштовхом для продукування свіжих ідей стала участь екскурсовода у Форумі гідів, який відбувся на початку року у Львові.«Це був направду унікальний захід, він проводився вдруге за період незалежної України. Чудова платформа для спілкування, обміну думками, ідеями та впровадження креативних рішень. Ще перебуваючи на Форумі, я знав, що відтепер найбільший у Львівській області (с. Меденичі) приватний зоопарк «Лімпопо» з дивовижними екзотичними тваринами, і єдиний у Західній Україні дельфінарій (м. Трускавець) стануть новинками моїх екскурсі», – розповідає Петро Зуб.Зацікавився екскурсовод дивовижним духовним місцем – Манявським скитом, монастирем на Івано-Франківщині, який називають Українським Афоном. Воно відоме древньою історією, своїми святими, блаженним каменем серед дикої природи, схожим на пащу динозавра, з-під якого витікає цілюща вода.«Попитом серед туристів користуються древні замки міста Мукачеве та його околиць, Підгорецький палац на Львівщині. Останній славиться тим, що його похмурими коридорами протягом багатьох століть блукає привид Білої панни. Одному з туристів навіть вдалося увічнити загадковий силует жінки на світлині під час фотосесії. Плекаю таку надію, що і моїм клієнтам так само пощастить!» – усміхається Петро в передчутті пригод.Особлива любов екскурсовода і більшості його туристів – це Карпати. Красиві у будь-яку пору року, вони манять своїми краєвидами, бурхливими ріками і водоспадами, гірськими вершинами, які не так легко підкорити, автентичним побутом гуцулів, колоритною місцевою кухнею. Зі слів Петра Зуба, зараз сходження на Говерлу та інші двотисячники Українських Карпат є небезпечним, бо на них ще лежить сніг. А от в травні вже можна планувати перші в цьому році екскурсії. Дуже красиво там у червні, коли карпатські узгір’я вкриваються дивовижним квітучим килимом з червоної рути.Для приїжджих туристів, які хочуть пізнати Шацький район, екскурсовод також готує приємні сюрпризи. Одним з них стане природничо-історичний маршрут територією краю на ретро-автомобілях. Продумує Петро Зуб і деталі комбінованого маршруту, в організації якого буде задіяно декілька видів транспорту. Вдосконалює і наповнює цікавинками найпопулярнішу екскурсію на байдарках «Поліські джунглі», шлях якої пролягає через декілька озер, з’єднаних вузенькими каналами.А поки на Шацьких озерах період нересту, і про мандрівку на човнах не може бути й мови, Петро Зуб запрошує туристів порелаксувати біля озера чи в лісі. Послухати птахів, плюскіт хвиль, шум вітру у соснових верховіттях, надихатися свіжим повітрям. Чи просто насолодитися тишею, котра потрібна нашій душі, як вітаміни тілу.

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