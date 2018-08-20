Будинок, земля, квартири та авто, що у декларації волинського аграрія

Андрій Турак задекларував будинок і землю в селі, квартири у Луцьку, три авто, підприємство та готівку у гривнях та доларах.



Депутат Волиньради у своїй декларації вказав, що має у селі Угринів Горохівського району житловий будинок площею 197,8 м. кв. від 2000 року. У тому ж селі від 2007 року має земельну ділянку площею 1,9829 га, від 2008 року – чотири земельні ділянки площею 16 соток, 16,38 соток, 43,51 соток та 28,46 соток,– пише



Дружина Леся Турак також від 2007 року в Угринові володіє земельною ділянкою площею 2,0185 га.



У Луцьку з 2003 року дружина має квартиру площею 63,8 м. кв. У 2017 році Леся Турак придбала квартиру у Луцьку площею 100,7 м. кв., вартістю – 1,2688 мільйона гривень. Цього ж дня вона придбала машиномісце для паркування площею 12,5 м. кв., вартістю – 320 тисяч гривень.



У 2016 році депутат придбав авто «BMW X5» 2007 року випуску, вартістю 73 тисячі гривень. Від 2014 року володіє вантажним автомобілем «Volkswagen LT 35», 2006 року випуску, вартістю – 33,833 тисячі гривень, та від 2015 року вантажним автомобілем «Mersedes-Benz ATEGO 1318», 2005 року випуску, вартістю – 116,85 тисячі гривень.



Депутату належить 51 % від загального капіталу приватно-орендного сільськогосподарського підприємства ім. Шевченка, що становить 7,856 тисячі гривень у грошовому вираженні. Турак є кінцевим бенефіціарним власником підприємства, яке у 2017 році виграло шість тендерів вартістю та виторгувало 269,938 тисяч гривень на них.



У 2018 році депутат отримав 1,884 мільйона гривень дивідендів, 5,765 тисячі гривень від надання майна в оренду для приватно-орендного сільськогосподарського підприємства ім. Шевченка, 186,039 тисячі гривень зарплати, 44,901 тисячі гривень пенсії, 400 тисяч гривень повернутої позики та 10,8 тисячі гривень доходу від продажу авто «ВАЗ 21063» 1989 року випуску.



Дружина отримала 5,765 тисячі гривень доходу від надання майна в оренду для приватно-орендного сільськогосподарського підприємства ім. Шевченка, 77,685 тисячі гривень зарплати, 19,211 тисячі гривень пенсії та 998,03 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.



Готівкою депутат має 450 тисяч гривень та 197 тисячі доларів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Волиньради та власник «УГРИНІВМОЛОКО»задекларував будинок і землю в селі, квартири у Луцьку, три авто, підприємство та готівку у гривнях та доларах.Депутат Волиньради у своїй декларації вказав, що має у селі Угринів Горохівського району житловий будинок площею 197,8 м. кв. від 2000 року. У тому ж селі від 2007 року має земельну ділянку площею 1,9829 га, від 2008 року – чотири земельні ділянки площею 16 соток, 16,38 соток, 43,51 соток та 28,46 соток,– пише «Волинь online» Дружинатакож від 2007 року в Угринові володіє земельною ділянкою площею 2,0185 га.У Луцьку з 2003 року дружина має квартиру площею 63,8 м. кв. У 2017 році Леся Турак придбала квартиру у Луцьку площею 100,7 м. кв., вартістю – 1,2688 мільйона гривень. Цього ж дня вона придбала машиномісце для паркування площею 12,5 м. кв., вартістю – 320 тисяч гривень.У 2016 році депутат придбав авто «BMW X5» 2007 року випуску, вартістю 73 тисячі гривень. Від 2014 року володіє вантажним автомобілем «Volkswagen LT 35», 2006 року випуску, вартістю – 33,833 тисячі гривень, та від 2015 року вантажним автомобілем «Mersedes-Benz ATEGO 1318», 2005 року випуску, вартістю – 116,85 тисячі гривень.Депутату належить 51 % від загального капіталу приватно-орендного сільськогосподарського підприємства ім. Шевченка, що становить 7,856 тисячі гривень у грошовому вираженні. Турак є кінцевим бенефіціарним власником підприємства, яке у 2017 році виграло шість тендерів вартістю та виторгувало 269,938 тисяч гривень на них.У 2018 році депутат отримав 1,884 мільйона гривень дивідендів, 5,765 тисячі гривень від надання майна в оренду для приватно-орендного сільськогосподарського підприємства ім. Шевченка, 186,039 тисячі гривень зарплати, 44,901 тисячі гривень пенсії, 400 тисяч гривень повернутої позики та 10,8 тисячі гривень доходу від продажу авто «ВАЗ 21063» 1989 року випуску.Дружина отримала 5,765 тисячі гривень доходу від надання майна в оренду для приватно-орендного сільськогосподарського підприємства ім. Шевченка, 77,685 тисячі гривень зарплати, 19,211 тисячі гривень пенсії та 998,03 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.Готівкою депутат має 450 тисяч гривень та 197 тисячі доларів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію