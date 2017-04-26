Депутат Луцькради «порушив день тиші». ВІДЕО
Сьогодні, 16:38
Депутат Луцької міської ради Микола Яручик «порушив» традиційний день спокою напередодні виборів, 20 квітня.
Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.
«Вибори, вибори, день спокою, день тиші, а я сьогодні порушую день спокою і тиші», – записав своє звернення на відео.
«Правопорушник» каже, що не може спокійно всидіти, коли не встиг ще навести порядок перед великим святом Великодня. А саме тому позафракційний та позапартійний депутат луцької міської ради сьогодні вирішив поїхати до мешканців виборчого округу №4 разом із 432-ма літрами фарби.
«Я приїду сьогодні на усі прибудинкові території, до усіх навчальних закладів та привезу вам 432 літри фарби, щоб пофарбувати дитячі спортивні майданчики. Планував, чекали, виконую»,– додає Микола Яручик.
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Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.
«Вибори, вибори, день спокою, день тиші, а я сьогодні порушую день спокою і тиші», – записав своє звернення на відео.
«Правопорушник» каже, що не може спокійно всидіти, коли не встиг ще навести порядок перед великим святом Великодня. А саме тому позафракційний та позапартійний депутат луцької міської ради сьогодні вирішив поїхати до мешканців виборчого округу №4 разом із 432-ма літрами фарби.
«Я приїду сьогодні на усі прибудинкові території, до усіх навчальних закладів та привезу вам 432 літри фарби, щоб пофарбувати дитячі спортивні майданчики. Планував, чекали, виконую»,– додає Микола Яручик.
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