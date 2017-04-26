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Депутат Луцькради «порушив день тиші». ВІДЕО

Депутат Луцькради «порушив день тиші». ВІДЕО
Депутат Луцької міської ради Микола Яручик «порушив» традиційний день спокою напередодні виборів, 20 квітня.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Вибори, вибори, день спокою, день тиші, а я сьогодні порушую день спокою і тиші», – записав своє звернення на відео.

«Правопорушник» каже, що не може спокійно всидіти, коли не встиг ще навести порядок перед великим святом Великодня. А саме тому позафракційний та позапартійний депутат луцької міської ради сьогодні вирішив поїхати до мешканців виборчого округу №4 разом із 432-ма літрами фарби.

«Я приїду сьогодні на усі прибудинкові території, до усіх навчальних закладів та привезу вам 432 літри фарби, щоб пофарбувати дитячі спортивні майданчики. Планував, чекали, виконую»,– додає Микола Яручик.


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Теги: Микола Яручик, день тиші, вибори 2019, Луцьк
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