Депутат Луцькради «порушив день тиші». ВІДЕО

Депутат Луцької міської ради«порушив» традиційний день спокою напередодні виборів, 20 квітня.Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.«Вибори, вибори, день спокою, день тиші, а я сьогодні порушую день спокою і тиші», – записав своє звернення на відео.«Правопорушник» каже, що не може спокійно всидіти, коли не встиг ще навести порядок перед великим святом Великодня. А саме тому позафракційний та позапартійний депутат луцької міської ради сьогодні вирішив поїхати до мешканців виборчого округу №4 разом із 432-ма літрами фарби.«Я приїду сьогодні на усі прибудинкові території, до усіх навчальних закладів та привезу вам 432 літри фарби, щоб пофарбувати дитячі спортивні майданчики. Планував, чекали, виконую»,– додає Микола Яручик.