Столітнє фото: показали, якими колись були домівки лучан





Світлину опублікували у спільноті Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом,– пише



«Моє улюблене фото Луцька доби модерності. Індустріальні будівлі ще не втратили камерності, іде з труби дим, і постать людини, яка виходить з кадру. Так історія поволі трансформувалася в сучасність. 1916 рік», - йдеться у дописі.



«Це ливарні братів Свобод на вулиці Шосейній (тепер Ковельська)», - додають у коментарях.





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