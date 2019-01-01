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Столітнє фото: показали, якими колись були домівки лучан

Столітнє фото: показали, якими колись були домівки лучан
У мережі показали унікальне ретро-фото будинків Луцька століття тому.

Світлину опублікували у спільноті Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом,– пише «ВолиньUA».

«Моє улюблене фото Луцька доби модерності. Індустріальні будівлі ще не втратили камерності, іде з труби дим, і постать людини, яка виходить з кадру. Так історія поволі трансформувалася в сучасність. 1916 рік», - йдеться у дописі.

«Це ливарні братів Свобод на вулиці Шосейній (тепер Ковельська)», - додають у коментарях.

Столітнє фото: показали, якими колись були домівки лучан

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Теги: століття, Луцьк, ретрофото, будівлі
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