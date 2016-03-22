Толока по-луцьки: у центральному парку міста зібрали гору сміття. ФОТО





Участь у толоці взяли виконувач обов’язків міського голови Григорій Пустовіт, перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, радник міського голови Ігор Поліщук, заступник міського голови Костянтин Петрочук, а також депутати Сергій Була та Андрій Авраменко. Долучилися до прибирання й працівники міської ради та їхні сім'ї,– повідомляють







«Для нас стало доброю традицією щорічно долучатися до прибирання рідного міста, – розповів Григорій Недопад. – У Луцьку триває загальноміська акція «ЕКОвесна-2019», працівники наших департаментів долучалися до прибирання Луцька вже тривалий час, виходили на різні локації й очищували їх від сміттєвих звалищ. У суботу, у вільний від роботи час, ми теж взялися за прибирання паркової території, від дамби напроти господарського суду і до зоопарку. Частина людей почали прибирання від Замку Любарта, а ми рухалися їм назустріч. На жаль, сміття виявилось дуже багато. Хочеться звернутися до лучан і наголосити на необхідності прибирання за собою. Винести своє ж сміття зовсім не важко, а перетворювати парк у сміттєзвалище недопустимо. Тому закликаю всіх дбати про рідне місто й берегти його чистоту».







«Цього року акція «ЕКОвесна-2019» найбільш масова, в її рамках лучани та представники різних підприємств міста зібрали більше 100 вантажних автомобілів зі сміттям, – зауважив Ігор Поліщук. – Приємно, що охочих долучитися і прибрати Луцьк стає все більше. Сьогодні працівники міської ради зібралися також для прибирання прибережної зони річки Стир. Люди залишають після себе чимало сміття, тому роботи вистачило усім. Але важливо, що і тих людей, які виходять на прибирання, стає все більше. Приємно долучитися до того, щоб зробити чистішим рідне місто».



«Дуже багато учасників взяли участь в сьогоднішній акції, – каже Григорій Пустовіт. – Від того, наскільки чистіше стає після нашого прибирання, поліпшується настрій. Але засмучує те, що навколо виявилось дуже багато сміття, які залишили люди, що прийшли відпочити і не побажали за собою прибрати. Нам необхідно берегти довкілля, усвідомлювати, що чисто там, де не смітять. Ми не могли лишитися осторонь цієї події. Приємно, що заходи із прибирання відбувалися чи не щодня в різних локаціях Луцька. Треба віддати належне лучанам, адже щороку велика кількість людей беруть участь в подібних заходах. А цьогоріч небайдужих виявилось особливо багато. Рух по прибиранню нашого міста виявився дуже масовим і хочеться подякувати всім, хто долучився до наведення порядку в Луцьку. Хотілось би, щоб чистота і порядок зберігалися протягом всього року».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У День довкілля в центральному парку Луцька імені Лесі Українки прибрали частину паркової зони вздовж річки Стир.Участь у толоці взяли виконувач обов’язків міського голови, перший заступник Луцького міського голови, радник міського голови, заступник міського голови, а також депутатита. Долучилися до прибирання й працівники міської ради та їхні сім'ї,– повідомляють Волинські новини «Для нас стало доброю традицією щорічно долучатися до прибирання рідного міста, – розповів Григорій Недопад. – У Луцьку триває загальноміська акція «ЕКОвесна-2019», працівники наших департаментів долучалися до прибирання Луцька вже тривалий час, виходили на різні локації й очищували їх від сміттєвих звалищ. У суботу, у вільний від роботи час, ми теж взялися за прибирання паркової території, від дамби напроти господарського суду і до зоопарку. Частина людей почали прибирання від Замку Любарта, а ми рухалися їм назустріч. На жаль, сміття виявилось дуже багато. Хочеться звернутися до лучан і наголосити на необхідності прибирання за собою. Винести своє ж сміття зовсім не важко, а перетворювати парк у сміттєзвалище недопустимо. Тому закликаю всіх дбати про рідне місто й берегти його чистоту».«Цього року акція «ЕКОвесна-2019» найбільш масова, в її рамках лучани та представники різних підприємств міста зібрали більше 100 вантажних автомобілів зі сміттям, – зауважив Ігор Поліщук. – Приємно, що охочих долучитися і прибрати Луцьк стає все більше. Сьогодні працівники міської ради зібралися також для прибирання прибережної зони річки Стир. Люди залишають після себе чимало сміття, тому роботи вистачило усім. Але важливо, що і тих людей, які виходять на прибирання, стає все більше. Приємно долучитися до того, щоб зробити чистішим рідне місто».«Дуже багато учасників взяли участь в сьогоднішній акції, – каже Григорій Пустовіт. – Від того, наскільки чистіше стає після нашого прибирання, поліпшується настрій. Але засмучує те, що навколо виявилось дуже багато сміття, які залишили люди, що прийшли відпочити і не побажали за собою прибрати. Нам необхідно берегти довкілля, усвідомлювати, що чисто там, де не смітять. Ми не могли лишитися осторонь цієї події. Приємно, що заходи із прибирання відбувалися чи не щодня в різних локаціях Луцька. Треба віддати належне лучанам, адже щороку велика кількість людей беруть участь в подібних заходах. А цьогоріч небайдужих виявилось особливо багато. Рух по прибиранню нашого міста виявився дуже масовим і хочеться подякувати всім, хто долучився до наведення порядку в Луцьку. Хотілось би, щоб чистота і порядок зберігалися протягом всього року».

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