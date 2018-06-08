Луцький «політех» спростував закиди щодо затягування ремонту коледжу, у якого обвалився стіна





Офіційну відповідь оприлюднили на



Нагадаємо, що 8 серпня 2017 року обвалилася частина однієї зі стін чотириповерхового навчального приміщення Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ. Експерти, котрі вивчали масштабність аварії та її наслідки зробили висновки, що аварійне приміщення коледжу підлягає відновленню, а не зносу.



У НТУ зазначають, що у засобах масової інформації, зокрема на шпальтах ІА «Волинські новини» та «Район.Любешів» були оприлюднені недостовірні публікації: «ЛНТУ досі не відремонтував коледж, у якого обвалилася стіна» та «Хто затягує відбудову корпусу Любешівського техколеджу?»



«Інформація, подана в новинах, є недостовірною, викривлює дійсність та ганьбить честь, гідність і ділову репутацію університету»,– написали освітяни.



Зазначили, що керівництво Луцького НТУ та Любешівського технічного коледжу вживає усіх можливих заходів для пришвидшення робіт з ліквідації обваленої стіни, укріплення існуючої конструкції та подальшого відновленню навчально-адміністративного корпусу.



Оскільки коледж фінансується з державного та обласного бюджетів, а кошторисом Луцького НТУ не передбачено його окреме фінансування, упродовж 2017 – 2019 років керівництвом Луцького НТУ та Любешівського ТК Луцького НТУ неодноразово надсилалися звернення до президента України, прем’єр-міністра, міністра освіти і науки України, голови Волинської ОДА та депутатів Волинської обласної ради із проханням посприяти у вирішенні проблеми, яка виникла у навчальному закладі, передбачити, в період формування витратної частини державного і обласного бюджетів, кошти для фінансування відновлення навчального корпусу коледжу.



Своєю чергою, відповідні листи-звернення надсилало керівництво Любешівського ТК Луцького НТУ, в тому числі уже скеровано до міністерства документи та інформація, передбачені пунктами 13, 15 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року №415.



Також, у жовтні 2018 року Любешівський ТК Луцького НТУ звертався до народного депутата Верховної Ради України Ірини Констанкевич. з проханням посприяти виділенню вказаних вище коштів.



Крім того, під час засідання чергової сесії Волинської обласної ради у листопаді 2017 року, ректор Луцького НТУ Петро Савчук озвучив запит «Щодо ліквідації наслідків руйнування адміністративно-навчального корпусу Любешівського технічного коледжу» із проханням виділити 2,8 млн гривень, аби унеможливити руйнування, та кошти на проектно-кошторисну документацію. За цим запитом Волинська обласна рада виділила 300 тисяч гривень на проектно-кошторисну документацію.



На замовлення Любешівського ТК Луцького НТУ, наприкінці 2018 року, з невиправданою затримкою, КП «Волиньпроект» нарешті виготовило проектно-кошторисну документацію на відновлення зазначеного вище приміщення, згідно якої вартість будівельно-монтажних робіт адміністративно-навчального корпусу становитиме 20 244,158 тис. грн.



Після отримання проектно-кошторисної документації Луцький НТУ 7 березня 2019 року звернувся до міністра освіти і науки України Лілії Гриневич із проханням посприяти вирішенню питання бюджетного асигнування у 2019 році відновлювальних робіт адміністративно-навчального корпусу Любешівського ТК Луцького НТУ.



В результаті систематичного листування із Міністерством освіти і науки України та особистих перемовин ректора Петра Савчука з міністром Лілією Гриневич, для потреб Любешівського ТК Луцького НТУ, виділено 3 мільйони гривень на аварійно-відновлювальні роботи, надходження яких заплановане у вигляді двох траншів у травні-червні 2019 року.



Таким чином, університетська спільнота Луцького НТУ вважає звинувачення щодо затягування відбудови Любешівського технічного коледжу безпідставними.



У разі подальшого поширення неправдивої та недостовірної інформації провокативного характеру про Луцький НТУ, університет буде змушений звертатися до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському техколеджі Луцького НТУ спростували інформацію щодо «затягування» університетом відбудови приміщення.Офіційну відповідь оприлюднили на сайті Луцького Національного технічного університету.Нагадаємо, що 8 серпня 2017 року обвалилася частина однієї зі стін чотириповерхового навчального приміщення Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ. Експерти, котрі вивчали масштабність аварії та її наслідки зробили висновки, що аварійне приміщення коледжу підлягає відновленню, а не зносу.У НТУ зазначають, що у засобах масової інформації, зокрема на шпальтах ІА «Волинські новини» та «Район.Любешів» були оприлюднені недостовірні публікації: «ЛНТУ досі не відремонтував коледж, у якого обвалилася стіна» та «Хто затягує відбудову корпусу Любешівського техколеджу?»«Інформація, подана в новинах, є недостовірною, викривлює дійсність та ганьбить честь, гідність і ділову репутацію університету»,– написали освітяни.Зазначили, що керівництво Луцького НТУ та Любешівського технічного коледжу вживає усіх можливих заходів для пришвидшення робіт з ліквідації обваленої стіни, укріплення існуючої конструкції та подальшого відновленню навчально-адміністративного корпусу.Оскільки коледж фінансується з державного та обласного бюджетів, а кошторисом Луцького НТУ не передбачено його окреме фінансування, упродовж 2017 – 2019 років керівництвом Луцького НТУ та Любешівського ТК Луцького НТУ неодноразово надсилалися звернення до президента України, прем’єр-міністра, міністра освіти і науки України, голови Волинської ОДА та депутатів Волинської обласної ради із проханням посприяти у вирішенні проблеми, яка виникла у навчальному закладі, передбачити, в період формування витратної частини державного і обласного бюджетів, кошти для фінансування відновлення навчального корпусу коледжу.Своєю чергою, відповідні листи-звернення надсилало керівництво Любешівського ТК Луцького НТУ, в тому числі уже скеровано до міністерства документи та інформація, передбачені пунктами 13, 15 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року №415.Також, у жовтні 2018 року Любешівський ТК Луцького НТУ звертався до народного депутата Верховної Ради України. з проханням посприяти виділенню вказаних вище коштів.Крім того, під час засідання чергової сесії Волинської обласної ради у листопаді 2017 року, ректор Луцького НТУозвучив запит «Щодо ліквідації наслідків руйнування адміністративно-навчального корпусу Любешівського технічного коледжу» із проханням виділити 2,8 млн гривень, аби унеможливити руйнування, та кошти на проектно-кошторисну документацію. За цим запитом Волинська обласна рада виділила 300 тисяч гривень на проектно-кошторисну документацію.На замовлення Любешівського ТК Луцького НТУ, наприкінці 2018 року, з невиправданою затримкою, КП «Волиньпроект» нарешті виготовило проектно-кошторисну документацію на відновлення зазначеного вище приміщення, згідно якої вартість будівельно-монтажних робіт адміністративно-навчального корпусу становитиме 20 244,158 тис. грн.Після отримання проектно-кошторисної документації Луцький НТУ 7 березня 2019 року звернувся до міністра освіти і науки Україниіз проханням посприяти вирішенню питання бюджетного асигнування у 2019 році відновлювальних робіт адміністративно-навчального корпусу Любешівського ТК Луцького НТУ.В результаті систематичного листування із Міністерством освіти і науки України та особистих перемовин ректора Петра Савчука з міністром Лілією Гриневич, для потреб Любешівського ТК Луцького НТУ, виділено 3 мільйони гривень на аварійно-відновлювальні роботи, надходження яких заплановане у вигляді двох траншів у травні-червні 2019 року.Таким чином, університетська спільнота Луцького НТУ вважає звинувачення щодо затягування відбудови Любешівського технічного коледжу безпідставними.У разі подальшого поширення неправдивої та недостовірної інформації провокативного характеру про Луцький НТУ, університет буде змушений звертатися до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації.

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