Єднання, праця та куліш: у селі під Луцьком організували толоку. ФОТО

Степан Ярема.



Екологічний захід відбувся 20 квітня, - повідомляє



Участь в ньому взяли депутат Підгаєцької ОТГ Юрій Лобач, власник будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський та представник компанії, яка зводить ЖК «Сімейна фортеця», Юрій Мельник.



За словами жителів Струмівки, відпочиваючі зробили стихійне звалище у лісі, тому й виникла ідея організувати толоку.



Як розповів Юрій Лобач, старожили кажуть, що раніше на цьому місці було невеличке озеро, яке з часом вони хотіли б відновити, якщо буде така можливість.



«Тут зібралися люди, які розуміють, що Європа починається з тебе. На цьому місці планують зробити оздоровчо-відпочинкову зону, адже на галявинах є можливість облаштувати невеличкі волейбольні чи футбольні майданчики. Люди сьогодні втратили зв’язок з природою, тому, думаю, до цього потрібно повертатися», — сказав він.



Юрій Мельник додав, що толоку проведуть в декілька етапів, наразі проходить перший – вивезення сміття та часткова чистка хащ, другий етап відбудеться після Великодня.



До слова, після прибирання мешканці разом з депутатами планують звертатися в управління лісового господарства, аби ті підтримали ідею щодо розташування на території лісу рекреаційної зони.



Керівник будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський розповів, що до підприємців за допомогою звернувся отець Степан. І попередньо кілька екскаваторів вже вивезли чимало сміття.



«Люди готові чергувати, охороняти та прибирати територію. Нам природа подарувала такі краєвиди, а ми цим не користуємося. Треба привести ліс до ладу, аби можна було комфортно й безпечно відпочити з сім’єю. Якщо у Струмівці робитимуть відпочинкову зону, то ми готові фінансово долучитися до облагородження території. Але це все має робитися спільно з мешканцями, аби всі цінували й розуміли вартість зробленого, аби діти, які сьогодні разом з нами прибирають, пішли й допомогли зробити майданчики, й знали чого це вартує і бережно відносилися до своєї ж праці», — наголосив Андрій Разумовський.



Житель села Струмівка Тарас Романюк каже, що участь в толоці взяв вперше, адже раніше ніхто на території села такого не організовував.



«Якщо ми самі не почнемо щось робити, то годі чекати цього від когось. Хочеться в неділю приїхати й відпочити з дітьми. Взимку ми сім’єю сюди приїздили на санках покататися, але це був жах. Зараз ми все приберемо і на цю територію буде приємно приїхати», — поділився враженнями чоловік.



Насамкінець небайдужих мешканців Струмівки запросили посмакувати кулішем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка Луцького району місцеві жителі напередодні Великодня вийшли на толоку, яку ініціював місцевий священикЕкологічний захід відбувся 20 квітня, - повідомляє Район.Луцьк Участь в ньому взяли депутат Підгаєцької ОТГ, власник будівельної компанії «Інвестор»та представник компанії, яка зводить ЖК «Сімейна фортеця»,За словами жителів Струмівки, відпочиваючі зробили стихійне звалище у лісі, тому й виникла ідея організувати толоку.Як розповів Юрій Лобач, старожили кажуть, що раніше на цьому місці було невеличке озеро, яке з часом вони хотіли б відновити, якщо буде така можливість.«Тут зібралися люди, які розуміють, що Європа починається з тебе. На цьому місці планують зробити оздоровчо-відпочинкову зону, адже на галявинах є можливість облаштувати невеличкі волейбольні чи футбольні майданчики. Люди сьогодні втратили зв’язок з природою, тому, думаю, до цього потрібно повертатися», — сказав він.Юрій Мельник додав, що толоку проведуть в декілька етапів, наразі проходить перший – вивезення сміття та часткова чистка хащ, другий етап відбудеться після Великодня.До слова, після прибирання мешканці разом з депутатами планують звертатися в управління лісового господарства, аби ті підтримали ідею щодо розташування на території лісу рекреаційної зони.Керівник будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський розповів, що до підприємців за допомогою звернувся отець Степан. І попередньо кілька екскаваторів вже вивезли чимало сміття.«Люди готові чергувати, охороняти та прибирати територію. Нам природа подарувала такі краєвиди, а ми цим не користуємося. Треба привести ліс до ладу, аби можна було комфортно й безпечно відпочити з сім’єю. Якщо у Струмівці робитимуть відпочинкову зону, то ми готові фінансово долучитися до облагородження території. Але це все має робитися спільно з мешканцями, аби всі цінували й розуміли вартість зробленого, аби діти, які сьогодні разом з нами прибирають, пішли й допомогли зробити майданчики, й знали чого це вартує і бережно відносилися до своєї ж праці», — наголосив Андрій Разумовський.Житель села Струмівкакаже, що участь в толоці взяв вперше, адже раніше ніхто на території села такого не організовував.«Якщо ми самі не почнемо щось робити, то годі чекати цього від когось. Хочеться в неділю приїхати й відпочити з дітьми. Взимку ми сім’єю сюди приїздили на санках покататися, але це був жах. Зараз ми все приберемо і на цю територію буде приємно приїхати», — поділився враженнями чоловік.Насамкінець небайдужих мешканців Струмівки запросили посмакувати кулішем.

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