Через паліїв сухої трави на Волині зайнявся ліс-самосів. ВІДЕО





Про це у Ольга Валянік.



Ймовірно, дерева зайнялись через те, що хтось підпалив суху траву. Через сильний вітер вогонь стрімко поширювався.



Авторка допису повідомила, що на місце події викликала лісівників та пожежників.



У коментарях під дописом прес-секретар Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Світлана Думська пояснила, що ця територія належить до земель сільської ради.



"Оля Валянік, ви молодці, що загасили полум'я. Це однозначно, бо сама бачила, яка біда - вогонь. Але не варто у цій ситуації так голосно звинувачувати лісівників. Це територія не держлісфонду, а земля сільської ради, де ростуть самосіви. Я не перекладаю ні в якому разі відповідальність ні на кого. І лісівники цього ніколи не роблять. У нас за цей сезон уже понад 300 виїздів на гасіння сухої трави. Хоч це також не наша зона відповідальності. Але біда ця спільна. І ваша в тому числі. Тому й діяти треба спільно. Як ви й зробили", - прокоментувала Світлана Думська.



"До нас ніхто не звертався про допомогу у гасінні пожежі", - додала прес-секретар ВОУЛМГ Світлана Думська у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поблизу траси "Луцьк-Дерно" загорівся ліс-самосів.Про це у facebook написалаЙмовірно, дерева зайнялись через те, що хтось підпалив суху траву. Через сильний вітер вогонь стрімко поширювався.Авторка допису повідомила, що на місце події викликала лісівників та пожежників.У коментарях під дописом прес-секретар Волинського обласного управління лісового та мисливського господарствапояснила, що ця територія належить до земель сільської ради."Оля Валянік, ви молодці, що загасили полум'я. Це однозначно, бо сама бачила, яка біда - вогонь. Але не варто у цій ситуації так голосно звинувачувати лісівників. Це територія не держлісфонду, а земля сільської ради, де ростуть самосіви. Я не перекладаю ні в якому разі відповідальність ні на кого. І лісівники цього ніколи не роблять. У нас за цей сезон уже понад 300 виїздів на гасіння сухої трави. Хоч це також не наша зона відповідальності. Але біда ця спільна. І ваша в тому числі. Тому й діяти треба спільно. Як ви й зробили", - прокоментувала Світлана Думська."До нас ніхто не звертався про допомогу у гасінні пожежі", - додала прес-секретар ВОУЛМГ Світлана Думська у коментарі

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