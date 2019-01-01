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Думав, що проскочить: у місті на Волині аварія на перехресті. ФОТО

Думав, що проскочить: у місті на Волині аварія на перехресті. ФОТО
Два автомобіля зіткнулися в обідню пору 20-го квітня на перехресті вулиць Данила Галицького, Луцької і Ковельської. Перехрестя є найбільшим у Володимирі-Волинському.

Про подію у фейсбук-спільноті «ВолодимирІнфо» повідомила Віталіна Макарик, а також виклала фото, - пише "БУГ".

У коментарях під постом користувач Mykola Chyzhevskyi зазначив, що був у події потерпілим. Їхав на зелене світло.

“Я потерпілий, виїжджав із автостанції прямо на вул.Ковельську під зелене світло світлофору, а він виїжджав зі стоянки біля “Салюту” і думав що проскочить.

Якщо повністю розжувати, почала виїзджати на ліво маршрутка. Я його за нею не бачив. Не бачив він мене і думав, що проскочить, хоча йому було червоне”, – написав чоловік.

Мешканці міста у коментарях зазначають, що варто було б стоянку, що біля перехрестя, забрати, оскільки вона заважає водіям, які виїжджають від автостанції, бачити повну ситуацію на перехресті.

Зазначимо, що ДТП на центральному перехресті трапляються регулярно, тому його називають «проблемним».

Думав, що проскочить: у місті на Волині аварія на перехресті. ФОТО

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Теги: аварія, перехрестя, Володимир-Волинський
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