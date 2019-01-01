На місце аварії у Луцьку викликали пожежників та «швидку»





Про це повідомила у facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» Тетяна Соколова, - пише



Аварія трапилась 20 квітня на вулиці Козакова, 6. Місцеві жителі викликали швидку і пожежну машини.



Як зазначають свідки, обійшлося без жертв.



Зараз на місці ДТП працює поліція та медики.



У коментарях зазначають, що на цьому перехресті люди не вміють поступатися один одному.

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