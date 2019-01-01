На місце аварії у Луцьку викликали пожежників та «швидку»
20 квітень, 23:45
У Луцьку на перехресті вулиць сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох авто.
Про це повідомила у facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» Тетяна Соколова, - пише Волиньonline.
Аварія трапилась 20 квітня на вулиці Козакова, 6. Місцеві жителі викликали швидку і пожежну машини.
Як зазначають свідки, обійшлося без жертв.
Зараз на місці ДТП працює поліція та медики.
У коментарях зазначають, що на цьому перехресті люди не вміють поступатися один одному.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила у facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» Тетяна Соколова, - пише Волиньonline.
Аварія трапилась 20 квітня на вулиці Козакова, 6. Місцеві жителі викликали швидку і пожежну машини.
Як зазначають свідки, обійшлося без жертв.
Зараз на місці ДТП працює поліція та медики.
У коментарях зазначають, що на цьому перехресті люди не вміють поступатися один одному.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі копи «на гарячому» спіймали квартирних злодіїв, які намагались вкрасти газову плиту та котел. ФОТО
Сьогодні, 00:13
21 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На місце аварії у Луцьку викликали пожежників та «швидку»
20 квітень, 23:45
Думав, що проскочить: у місті на Волині аварія на перехресті. ФОТО
20 квітень, 23:35
Через паліїв сухої трави на Волині зайнявся ліс-самосів. ВІДЕО
20 квітень, 22:41