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На місце аварії у Луцьку викликали пожежників та «швидку»

На місце аварії у Луцьку викликали пожежників та «швидку»
У Луцьку на перехресті вулиць сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох авто.

Про це повідомила у facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» Тетяна Соколова, - пише Волиньonline.

Аварія трапилась 20 квітня на вулиці Козакова, 6. Місцеві жителі викликали швидку і пожежну машини.

Як зазначають свідки, обійшлося без жертв.

Зараз на місці ДТП працює поліція та медики.

У коментарях зазначають, що на цьому перехресті люди не вміють поступатися один одному.

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Теги: аварія, перехрестя, пожежники, швидка медична допомога
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