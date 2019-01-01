Луцькі копи «на гарячому» спіймали квартирних злодіїв, які намагались вкрасти газову плиту та котел. ФОТО
Сьогодні, 00:13
В суботу, 20 квітня, екіпаж патрульних зупинила жінка й повідомила, що в будинку хазяйнують невідомі особи.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Двоє чоловіків пробрались в оселю та намагались викрасти метал, уже пробували знімати котел, газову плиту та інше.
Обох затримали «на гарячому», їм 20 і 25 років відповідно.
«Ми встановили, що один з затриманих уже відбував покарання за крадіжки. Нам повідомив, що на роботу його не беруть, тож мусить… красти», - розповів поліцейський Андрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Двоє чоловіків пробрались в оселю та намагались викрасти метал, уже пробували знімати котел, газову плиту та інше.
Обох затримали «на гарячому», їм 20 і 25 років відповідно.
«Ми встановили, що один з затриманих уже відбував покарання за крадіжки. Нам повідомив, що на роботу його не беруть, тож мусить… красти», - розповів поліцейський Андрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі копи «на гарячому» спіймали квартирних злодіїв, які намагались вкрасти газову плиту та котел. ФОТО
Сьогодні, 00:13
21 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На місце аварії у Луцьку викликали пожежників та «швидку»
20 квітень, 23:45
Думав, що проскочить: у місті на Волині аварія на перехресті. ФОТО
20 квітень, 23:35
Через паліїв сухої трави на Волині зайнявся ліс-самосів. ВІДЕО
20 квітень, 22:41