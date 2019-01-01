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Луцькі копи «на гарячому» спіймали квартирних злодіїв, які намагались вкрасти газову плиту та котел. ФОТО

Луцькі копи «на гарячому» спіймали квартирних злодіїв, які намагались вкрасти газову плиту та котел. ФОТО
В суботу, 20 квітня, екіпаж патрульних зупинила жінка й повідомила, що в будинку хазяйнують невідомі особи.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Двоє чоловіків пробрались в оселю та намагались викрасти метал, уже пробували знімати котел, газову плиту та інше.

Обох затримали «на гарячому», їм 20 і 25 років відповідно.

«Ми встановили, що один з затриманих уже відбував покарання за крадіжки. Нам повідомив, що на роботу його не беруть, тож мусить… красти», - розповів поліцейський Андрій.

Луцькі копи «на гарячому» спіймали квартирних злодіїв, які намагались вкрасти газову плиту та котел. ФОТО
Луцькі копи «на гарячому» спіймали квартирних злодіїв, які намагались вкрасти газову плиту та котел. ФОТО
Луцькі копи «на гарячому» спіймали квартирних злодіїв, які намагались вкрасти газову плиту та котел. ФОТО

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Теги: крадіжка, поліція, метал, плита, котел
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