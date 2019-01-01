Луцькі копи «на гарячому» спіймали квартирних злодіїв, які намагались вкрасти газову плиту та котел. ФОТО





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Двоє чоловіків пробрались в оселю та намагались викрасти метал, уже пробували знімати котел, газову плиту та інше.



Обох затримали «на гарячому», їм 20 і 25 років відповідно.



«Ми встановили, що один з затриманих уже відбував покарання за крадіжки. Нам повідомив, що на роботу його не беруть, тож мусить… красти», - розповів поліцейський Андрій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В суботу, 20 квітня, екіпаж патрульних зупинила жінка й повідомила, що в будинку хазяйнують невідомі особи.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Двоє чоловіків пробрались в оселю та намагались викрасти метал, уже пробували знімати котел, газову плиту та інше.Обох затримали «на гарячому», їм 20 і 25 років відповідно.«Ми встановили, що один з затриманих уже відбував покарання за крадіжки. Нам повідомив, що на роботу його не беруть, тож мусить… красти», - розповів поліцейський

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