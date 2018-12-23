ЦВК призначила вибори у громаді на Волині
Сьогодні, 07:27
Комісія Центральної виборчої комісії призначила перші місцеві вибори в одній з громад на Волині.
Про це повідомляють на сайті ЦВК.
Зокрема, наразі відомо, що перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у 66 об’єднаних територіальних громадах (7 міських, 14 селищних, 45 сільських ОТГ) комісія призначила на неділю, 30 червня 2019 року.
Зокрема, такі вибори відбудуться:
– у Вінницькій області – у 5 ОТГ;
– у Волинській області – в 1 ОТГ;
– у Житомирській області – у 2 ОТГ;
– у Запорізькій області – у 4 ОТГ;
– в Івано-Франківській області – в 1 ОТГ;
– у Київській області – у 5 ОТГ;
– у Кіровоградській області – в 1 ОТГ;
– у Луганській області – у 8 ОТГ;
– у Миколаївській області – у 12 ОТГ;
– в Одеській області – у 4 ОТГ;
– у Полтавській області – в 1 ОТГ;
– у Рівненській області – у 3 ОТГ;
– у Сумській області – у 4 ОТГ;
– у Харківській області – в 1 ОТГ;
– у Херсонській області – у 2 ОТГ;
– у Хмельницькій області – в 1 ОТГ;
– у Черкаській області – у 3 ОТГ;
– у Чернівецькій області – у 2 ОТГ;
– у Чернігівській області – у 6 ОТГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті ЦВК.
Зокрема, наразі відомо, що перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у 66 об’єднаних територіальних громадах (7 міських, 14 селищних, 45 сільських ОТГ) комісія призначила на неділю, 30 червня 2019 року.
Зокрема, такі вибори відбудуться:
– у Вінницькій області – у 5 ОТГ;
– у Волинській області – в 1 ОТГ;
– у Житомирській області – у 2 ОТГ;
– у Запорізькій області – у 4 ОТГ;
– в Івано-Франківській області – в 1 ОТГ;
– у Київській області – у 5 ОТГ;
– у Кіровоградській області – в 1 ОТГ;
– у Луганській області – у 8 ОТГ;
– у Миколаївській області – у 12 ОТГ;
– в Одеській області – у 4 ОТГ;
– у Полтавській області – в 1 ОТГ;
– у Рівненській області – у 3 ОТГ;
– у Сумській області – у 4 ОТГ;
– у Харківській області – в 1 ОТГ;
– у Херсонській області – у 2 ОТГ;
– у Хмельницькій області – в 1 ОТГ;
– у Черкаській області – у 3 ОТГ;
– у Чернівецькій області – у 2 ОТГ;
– у Чернігівській області – у 6 ОТГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
в якій громаді?
Останні новини
ЦВК призначила вибори у громаді на Волині
Сьогодні, 07:27
В центральному парку Луцька виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 05:46
На Львівщині бензовоз переїхав 9-річного хлопчика
Сьогодні, 04:25
У селі на Волині найуспішніші школярі отримують стипендії. ВІДЕО
Сьогодні, 03:42
Під Харковом собака приніс додому людську голову. ФОТО
Сьогодні, 02:51