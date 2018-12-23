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ЦВК призначила вибори у громаді на Волині

ЦВК призначила вибори у громаді на Волині
Комісія Центральної виборчої комісії призначила перші місцеві вибори в одній з громад на Волині.

Про це повідомляють на сайті ЦВК.

Зокрема, наразі відомо, що перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у 66 об’єднаних територіальних громадах (7 міських, 14 селищних, 45 сільських ОТГ) комісія призначила на неділю, 30 червня 2019 року.

Зокрема, такі вибори відбудуться:

– у Вінницькій області – у 5 ОТГ;
– у Волинській області – в 1 ОТГ;
– у Житомирській області – у 2 ОТГ;
– у Запорізькій області – у 4 ОТГ;
– в Івано-Франківській області – в 1 ОТГ;
– у Київській області – у 5 ОТГ;
– у Кіровоградській області – в 1 ОТГ;
– у Луганській області – у 8 ОТГ;
– у Миколаївській області – у 12 ОТГ;
– в Одеській області – у 4 ОТГ;
– у Полтавській області – в 1 ОТГ;
– у Рівненській області – у 3 ОТГ;
– у Сумській області – у 4 ОТГ;
– у Харківській області – в 1 ОТГ;
– у Херсонській області – у 2 ОТГ;
– у Хмельницькій області – в 1 ОТГ;
– у Черкаській області – у 3 ОТГ;
– у Чернівецькій області – у 2 ОТГ;
– у Чернігівській області – у 6 ОТГ.


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Теги: вибори, ОТГ, громада, ЦВК
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в якій громаді?
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