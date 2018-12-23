ЦВК призначила вибори у громаді на Волині





Про це повідомляють на



Зокрема, наразі відомо, що перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у 66 об’єднаних територіальних громадах (7 міських, 14 селищних, 45 сільських ОТГ) комісія призначила на неділю, 30 червня 2019 року.



Зокрема, такі вибори відбудуться:



– у Вінницькій області – у 5 ОТГ;

– у Волинській області – в 1 ОТГ;

– у Житомирській області – у 2 ОТГ;

– у Запорізькій області – у 4 ОТГ;

– в Івано-Франківській області – в 1 ОТГ;

– у Київській області – у 5 ОТГ;

– у Кіровоградській області – в 1 ОТГ;

– у Луганській області – у 8 ОТГ;

– у Миколаївській області – у 12 ОТГ;

– в Одеській області – у 4 ОТГ;

– у Полтавській області – в 1 ОТГ;

– у Рівненській області – у 3 ОТГ;

– у Сумській області – у 4 ОТГ;

– у Харківській області – в 1 ОТГ;

– у Херсонській області – у 2 ОТГ;

– у Хмельницькій області – в 1 ОТГ;

– у Черкаській області – у 3 ОТГ;

– у Чернівецькій області – у 2 ОТГ;

– у Чернігівській області – у 6 ОТГ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комісія Центральної виборчої комісії призначила перші місцеві вибори в одній з громад на Волині.Про це повідомляють на сайті ЦВК.Зокрема, наразі відомо, що перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у 66 об’єднаних територіальних громадах (7 міських, 14 селищних, 45 сільських ОТГ) комісія призначила на неділю, 30 червня 2019 року.Зокрема, такі вибори відбудуться:– у Вінницькій області – у 5 ОТГ;– у Волинській області – в 1 ОТГ;– у Житомирській області – у 2 ОТГ;– у Запорізькій області – у 4 ОТГ;– в Івано-Франківській області – в 1 ОТГ;– у Київській області – у 5 ОТГ;– у Кіровоградській області – в 1 ОТГ;– у Луганській області – у 8 ОТГ;– у Миколаївській області – у 12 ОТГ;– в Одеській області – у 4 ОТГ;– у Полтавській області – в 1 ОТГ;– у Рівненській області – у 3 ОТГ;– у Сумській області – у 4 ОТГ;– у Харківській області – в 1 ОТГ;– у Херсонській області – у 2 ОТГ;– у Хмельницькій області – в 1 ОТГ;– у Черкаській області – у 3 ОТГ;– у Чернівецькій області – у 2 ОТГ;– у Чернігівській області – у 6 ОТГ.

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