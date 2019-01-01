У Луцьку продають унікальні писанки заради порятунку маленької волинянки. ВІДЕО

Поліни Мельник – у Луцьку продають унікальні писанки.



Цей проект реалізували Громадське об’єднання “Вирок жити” та лучанка Юля Панасюк, яка перейнялася долею дівчинки, - повідомляє



Організатори виготовили із гіпсу великодні яйця та розмалювали їх разом із дітьми і за допомогою шести професійних художників.



Під час акції вдалося виручити 54 тисячі гривень. Аби зібрати ще більше, ці унікальні писанки



Вартість однієї такої писанки – 20 тисяч гривень, але організатори сподіваються – покупці заплатять більше та закликають придбати унікальну річ і врятувати ще одне життя.





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