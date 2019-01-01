У Луцьку продають унікальні писанки заради порятунку маленької волинянки. ВІДЕО
Сьогодні, 08:28
Щоби зберегти життя онкохворої волинянки – восьмирічної Поліни Мельник – у Луцьку продають унікальні писанки.
Цей проект реалізували Громадське об’єднання “Вирок жити” та лучанка Юля Панасюк, яка перейнялася долею дівчинки, - повідомляє 12 канал.
Організатори виготовили із гіпсу великодні яйця та розмалювали їх разом із дітьми і за допомогою шести професійних художників.
Під час акції вдалося виручити 54 тисячі гривень. Аби зібрати ще більше, ці унікальні писанки вирішили продати. Кажуть, зроблять все, щоби врятувати Поліну. У липні цього року в дівчинки діагнозтували нейропластому. Зараз вона перебуває в італійській клініці. На лікування потрібна сума, непідйомна для батьків – 160 тисяч євро.
Вартість однієї такої писанки – 20 тисяч гривень, але організатори сподіваються – покупці заплатять більше та закликають придбати унікальну річ і врятувати ще одне життя.
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Цей проект реалізували Громадське об’єднання “Вирок жити” та лучанка Юля Панасюк, яка перейнялася долею дівчинки, - повідомляє 12 канал.
Організатори виготовили із гіпсу великодні яйця та розмалювали їх разом із дітьми і за допомогою шести професійних художників.
Під час акції вдалося виручити 54 тисячі гривень. Аби зібрати ще більше, ці унікальні писанки вирішили продати. Кажуть, зроблять все, щоби врятувати Поліну. У липні цього року в дівчинки діагнозтували нейропластому. Зараз вона перебуває в італійській клініці. На лікування потрібна сума, непідйомна для батьків – 160 тисяч євро.
Вартість однієї такої писанки – 20 тисяч гривень, але організатори сподіваються – покупці заплатять більше та закликають придбати унікальну річ і врятувати ще одне життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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