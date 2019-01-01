Суд відмовив у позові щодо зняття Зеленського з виборів

Володимира Зеленського кандидатом в президенти.



Нагадаємо, що Андрій Хілько.



Позовні вимоги він мотивував тим, що його обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на «Олімпійському». Андрій Хілько переконує, що, відповідно до закону, такі дії можна вважати публічним підкупом.



Втім, колегія суддів вирішила у задоволенні позову відмовити і мотивувала це тим, що спостерігач повинен звертатись до суду за фактом правопорушень лише щодо округу, від якого він зареєстрований. Окрім того, факту публічного підкупу в діях Зеленського суд не вбачає.



До слова, за даними руху «ЧЕСНО», як пише Олена Ганечко, а також судді Ігор Федотов та Андрій Коротких.



«Зазначені судді причетні до ухвалення судових рішень, що спричинили масові фальсифікації на виборах народних депутатів у 2012 році», — кажуть у «ЧЕСНО».



Уже після засідання позивач прокоментував рішення колегії суддів та заявив, що не погоджується з ним.



"Наступного разу ми зможемо по гугл-посиланню отримати реквізити карточки банку, яку треба буде просто ввести для отримання грошей. Цікаво, як тоді судді будуть доводити факти підкупу", - заявив Андрій Хілько.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колегія суддів Шостого апеляційного суду Києва відмовила у позові щодо анулювання реєстраціїкандидатом в президенти.Нагадаємо, що відповідний позов до суду подав офіційний спостерігач за виборами в окрузі №221 (Київ) від громадської організації «Українська асоціація акціонерів»Позовні вимоги він мотивував тим, що його обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на «Олімпійському». Андрій Хілько переконує, що, відповідно до закону, такі дії можна вважати публічним підкупом.Втім, колегія суддів вирішила у задоволенні позову відмовити і мотивувала це тим, що спостерігач повинен звертатись до суду за фактом правопорушень лише щодо округу, від якого він зареєстрований. Окрім того, факту публічного підкупу в діях Зеленського суд не вбачає.До слова, за даними руху «ЧЕСНО», як пише «Громадське» , усі троє суддів, що розглядали справу — недоброчесні: головуючий суддя, а також суддіта«Зазначені судді причетні до ухвалення судових рішень, що спричинили масові фальсифікації на виборах народних депутатів у 2012 році», — кажуть у «ЧЕСНО».Уже після засідання позивач прокоментував рішення колегії суддів та заявив, що не погоджується з ним."Наступного разу ми зможемо по гугл-посиланню отримати реквізити карточки банку, яку треба буде просто ввести для отримання грошей. Цікаво, як тоді судді будуть доводити факти підкупу", - заявив Андрій Хілько.

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