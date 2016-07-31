Під Харковом собака приніс додому людську голову. ФОТО





Інформація про те, що собака приніс останки людини, надійшла до поліції 19 квітня о 07:45, - повідомляє



За адресою, вказаною у повідомленні, виїжджали керівники обласного та територіального органу поліції, слідчо-оперативна група, пересувна криміналістична лабораторія.



На місці події був виявлений череп людини та два фрагменти кістки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голову та кістки невідомої особи знайшла у себе у дворі жителька селища Солоницівка Дергачівського району.Інформація про те, що собака приніс останки людини, надійшла до поліції 19 квітня о 07:45, - повідомляє поліція За адресою, вказаною у повідомленні, виїжджали керівники обласного та територіального органу поліції, слідчо-оперативна група, пересувна криміналістична лабораторія.На місці події був виявлений череп людини та два фрагменти кістки.

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