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Під Харковом собака приніс додому людську голову. ФОТО

Під Харковом собака приніс додому людську голову. ФОТО
Голову та кістки невідомої особи знайшла у себе у дворі жителька селища Солоницівка Дергачівського району.

Інформація про те, що собака приніс останки людини, надійшла до поліції 19 квітня о 07:45, - повідомляє поліція.

За адресою, вказаною у повідомленні, виїжджали керівники обласного та територіального органу поліції, слідчо-оперативна група, пересувна криміналістична лабораторія.

На місці події був виявлений череп людини та два фрагменти кістки.

Під Харковом собака приніс додому людську голову. ФОТО

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Теги: поліція, собака, череп, останки
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