Під Харковом собака приніс додому людську голову. ФОТО
Сьогодні, 02:51
Голову та кістки невідомої особи знайшла у себе у дворі жителька селища Солоницівка Дергачівського району.
Інформація про те, що собака приніс останки людини, надійшла до поліції 19 квітня о 07:45, - повідомляє поліція.
За адресою, вказаною у повідомленні, виїжджали керівники обласного та територіального органу поліції, слідчо-оперативна група, пересувна криміналістична лабораторія.
На місці події був виявлений череп людини та два фрагменти кістки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформація про те, що собака приніс останки людини, надійшла до поліції 19 квітня о 07:45, - повідомляє поліція.
За адресою, вказаною у повідомленні, виїжджали керівники обласного та територіального органу поліції, слідчо-оперативна група, пересувна криміналістична лабораторія.
На місці події був виявлений череп людини та два фрагменти кістки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині найуспішніші школярі отримують стипендії. ВІДЕО
Сьогодні, 03:42
Під Харковом собака приніс додому людську голову. ФОТО
Сьогодні, 02:51
Суд відмовив у позові щодо зняття Зеленського з виборів
Сьогодні, 01:40
У Луцьку п'яний водій покинув мопед і втікав від патрульних
Сьогодні, 01:06
Луцькі копи «на гарячому» спіймали квартирних злодіїв, які намагались вкрасти газову плиту та котел. ФОТО
Сьогодні, 00:13