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Луцька депутатка знає, як можна вирішити проблему зі сміттям. ВІДЕО

Луцька депутатка знає, як можна вирішити проблему зі сміттям. ВІДЕО
Депутатка Луцької міської ради Алла Надточій розповіла, що проблему зі сміттям у Луцьку можна вирішити, підтримуючи екологічні програми, які існують.

Про це вона розповіла 18 квітня ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі», - пише ІА "Конкурент".

Депутатка міськради розповіла, що нинішня міська влада звітує, що у Луцьку все добре, однак нещодавно стало відомо про 4-мільйонний штраф, який отримала мерія за порушення у сфері поводження з відходами.

«Ми сьогодні бачимо результат їхньої роботи, де звітують, що в нас все дуже добре, а в результаті тепер дізнаємося, що ми маємо штрафи», – обурилася Алла Надточій.

Та додала, що влада таким чином хоче розказати, що все добре і далі не рухатися.

Щодо того, як вирішити проблему зі сміттям у місті, вона озвучила своє бачення.

«На сьогодні є вихід один. Мені здається, що всі опозиційні депутати, підтримали б те, що ми не виділили б кошти на ремонт прибудинкової території, поточних ремонтів у школі чи інших закладах, але точно підтримали б ті програми, які повинні спрямовуватися на екологічні засади. Тому, що ми повинні думати, куди завтра це все сміття вивеземо. Бачили проблему Львова, вся Україна за цим спостерігала. Але справа в тому, що у Львові є мер, людина, яка про це дбала, жила цим цілий рік і вирішила це питання», – озвучила депутатка Луцькради.

Варто додати, що на проблему переповненого полігону твердих побутових відходів у Брищі, де рідкими відходами (фільтратом) забруднюються навколишні землі, звернув увагу і депутат Андрій Покровський. Також він вказав на те, що Луцька влада не забезпечила роздільне збирання відходів. До того ж, Луцьк засмічується стихійними сміттєзвалищами.


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Теги: Алла Надточій, Протилежний погляд, Брище, сміття
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