У «Старому місті» люди наскладали цілу гору сміття. ФОТО





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У районі «Старого міста» по вулиці Кафедральна, 8а, утворилось стихійне сміттєзвалище сміття. Очевидно, хтось із жителів міста вирішив викинути сміття на узбіччя, очікуючи, що хтось із комунальних служб вивезе його.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Кафедральна на автомобільній дорозі виникло стихійне сміттєзвалище сміття.Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.У районі «Старого міста» по вулиці Кафедральна, 8а, утворилось стихійне сміттєзвалище сміття. Очевидно, хтось із жителів міста вирішив викинути сміття на узбіччя, очікуючи, що хтось із комунальних служб вивезе його.

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