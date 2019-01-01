У «Старому місті» люди наскладали цілу гору сміття. ФОТО
Сьогодні, 10:33
У Луцьку на вулиці Кафедральна на автомобільній дорозі виникло стихійне сміттєзвалище сміття.
Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.
У районі «Старого міста» по вулиці Кафедральна, 8а, утворилось стихійне сміттєзвалище сміття. Очевидно, хтось із жителів міста вирішив викинути сміття на узбіччя, очікуючи, що хтось із комунальних служб вивезе його.
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Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.
У районі «Старого міста» по вулиці Кафедральна, 8а, утворилось стихійне сміттєзвалище сміття. Очевидно, хтось із жителів міста вирішив викинути сміття на узбіччя, очікуючи, що хтось із комунальних служб вивезе його.
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