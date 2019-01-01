Через спалювання сухої трави частина вулиці села на Волині залишилась без світла. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Вісті Замшанівського с. о. у



"Від цього немає електропостачання по частині вул. Лесі Українки. Мають відновити в неділю вранці", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 20 квітня, близько 11:00 год. по вул. Лесі Українки у селі Замшани, Ранівського району внаслідок спалювання сухої трави загорілася дерев’яна опора.Про це йдеться на сторінці Вісті Замшанівського с. о. у facebook "Від цього немає електропостачання по частині вул. Лесі Українки. Мають відновити в неділю вранці", - йдеться в повідомленні.

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