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Через спалювання сухої трави частина вулиці села на Волині залишилась без світла. ФОТО

Через спалювання сухої трави частина вулиці села на Волині залишилась без світла. ФОТО
У суботу, 20 квітня, близько 11:00 год. по вул. Лесі Українки у селі Замшани, Ранівського району внаслідок спалювання сухої трави загорілася дерев’яна опора.

Про це йдеться на сторінці Вісті Замшанівського с. о. у facebook.

"Від цього немає електропостачання по частині вул. Лесі Українки. Мають відновити в неділю вранці", - йдеться в повідомленні.

Через спалювання сухої трави частина вулиці села на Волині залишилась без світла. ФОТО

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Теги: електроопора, суха трава, вогонь
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