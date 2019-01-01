Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: слідчі встановили осередок займання





За словами джерела видання у французькій поліції, учасники розслідування прийшли до такого висновку, зокрема, на підставі відеозаписів, які зробили очевидці пожежі. Слідчі не виключають, що неналежним чином могла спрацювати система оповіщення про пожежу, оскільки охоронці в соборі повідомили про пожежу запізно. Згідно з однією з версій, міг не спрацювати датчик зазначеної системи.



За свідченням джерела, учасники розслідування також збирають інформацію про підйомнику, який був встановлений для робітників, які проводили ремонт в соборі. Слідчі також не виключають, що причиною події могло стати коротке замикання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі вважають, що пожежа в соборі Паризької Богоматері почалась в центральній частині даху, недалеко від підстави шпиля. Про це повідомив в суботу телеканал CNN, передає УНН За словами джерела видання у французькій поліції, учасники розслідування прийшли до такого висновку, зокрема, на підставі відеозаписів, які зробили очевидці пожежі. Слідчі не виключають, що неналежним чином могла спрацювати система оповіщення про пожежу, оскільки охоронці в соборі повідомили про пожежу запізно. Згідно з однією з версій, міг не спрацювати датчик зазначеної системи.За свідченням джерела, учасники розслідування також збирають інформацію про підйомнику, який був встановлений для робітників, які проводили ремонт в соборі. Слідчі також не виключають, що причиною події могло стати коротке замикання.

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