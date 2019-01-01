На волинських дільницях не вистачає бюлетенів

На Волині низка виборчих дільниць отримала на 1-13 бюлетенів менше, ніж виборців у списку виборців.Про повідомляє громадянська мережа ОПОРА.Зокрема, у чотирьох округах згідно протоколів окружних виборчих комісій про передачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям деякі дільниці отримали меншу кількість бюлетенів, ніж кількість виборців у списку на день складення протоколів.Так, в окрузі №20 таких дільниць дві: на ДВК №070932 передали 160 бюлетенів при 165 виборців у списку, а на дільницю № 070886 – 1600 бюлетенів при 1603 виборців у списку.Найбільше таких дільниць в окрузі №21. Так, на дільницю №070365 передали 64 бюлетені при 67 виборцях, на дільницю № 070395 – 64 при 66 виборцях, на дільницю № 070403 – 704 при 717 виборцях, на дільницю №070416 - 112 при 113 виборцях, на дільницю №070945 – 160 при 162 виборцях, на дільницю №070958 – 368 при 380 виборців, на дільницю №071001 – 848 при 857 виборців.В окрузі №22 дільниць, які згідно із протоколом отримали менше бюлетенів, дві. На дільницю №070085 передали 2416 бюлетенів при кількості виборців у списку 2419, а на дільницю №071094 – 2016 бюлетенів при 2026 виборців у списку.В окрузі №23 теж зафіксували дільниці, які отримали менше бюлетенів, ніж було виборців у списках на день їх передачі. Так, на дільницю №070239 передали 480 бюлетенів при 486 виборців у списку, на дільницю №070551 – 112 при 113 виборців, на дільницю №070284 - 720 при 721 виборцю, на дільницю №070723 – 464 при 469 виборців.Натомість в окрузі №19 таких розбіжностей немає. Нагадаємо, під час першого туру вибрів в окрузі №19 чотирьом дільницям не вистачило бюлетенів, які їздили добирати в ОВК.Нагадаємо, відповідно до частини 7 статті 71 Закону України «Про вибори Президента каїни», виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа при їх виготовленні.