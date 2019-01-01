вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині жінка намагалась сфотографувати бюлетень

На Волині жінка намагалась сфотографувати бюлетень
На виборчій дільниці № 070974, розташованій у місті Володимир-Волинський (округ №19), була спроба сфотографувати бюлетень.

Про це повідомляє Громадянська мережа Опора.

Виборець зайшла у кабінку для голосування, однак не повністю закрила ширму.

Відтак, спостерігач ОПОРИ та член ДВК, у полі зору яких знаходилася кабінка, помітили, як жінка дістала телефон, аби сфотографувати бюлетень.

Член ДВК зробив зауваження виборцю та пояснив, що знімкувати бюлетень заборонено.

Жінка відповіла, що цього не знала, та продемонструвала члену ДВК та спостерігачу ОПОРИ галерею із фото, щоб довести, що так і не зробила світлини. Тож інциденту вдалося запобігти.

Зображення - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бюлетень, вибори, опора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бракує скриньок та кабінок для голосування: які порушення фіксують на виборчих дільницях на Волині
Сьогодні, 11:04
На Волині жінка намагалась сфотографувати бюлетень
Сьогодні, 10:51
У «Старому місті» люди наскладали цілу гору сміття. ФОТО
Сьогодні, 10:33
Волинянка намалювала ікону Божої Матері, а коли хотіла продати її – образ «заплакав». ФОТО
Сьогодні, 10:15
Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: слідчі встановили осередок займання
Сьогодні, 09:58
Схожі новини
На волинських дільницях не вистачає бюлетенів На волинських дільницях не вистачає бюлетенів
Сьогодні, 09:37
Один з кращих результатів: розповіли, скільки волинян прийшли на президентські вибори Один з кращих результатів: розповіли, скільки волинян прийшли на президентські вибори
01 квітень, 14:35
Суттєвих порушень на виборах на Волині не було, – ОПОРА Суттєвих порушень на виборах на Волині не було, – ОПОРА
01 квітень, 14:23
У Луцьку Зеленському зарахували голос з бюлетеня з текстом «наш президент» У Луцьку Зеленському зарахували голос з бюлетеня з текстом «наш президент»
01 квітень, 06:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бракує скриньок та кабінок для голосування: які порушення фіксують на виборчих дільницях на Волині
Сьогодні, 11:04
 0
На Волині жінка намагалась сфотографувати бюлетень
Сьогодні, 10:51
 0
У «Старому місті» люди наскладали цілу гору сміття. ФОТО
Сьогодні, 10:33
 0
Волинянка намалювала ікону Божої Матері, а коли хотіла продати її – образ «заплакав». ФОТО
Сьогодні, 10:15
 0
Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: слідчі встановили осередок займання
Сьогодні, 09:58
 0
Медіа
відео
1/8