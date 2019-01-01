На Волині жінка намагалась сфотографувати бюлетень
Сьогодні, 10:51
На виборчій дільниці № 070974, розташованій у місті Володимир-Волинський (округ №19), була спроба сфотографувати бюлетень.
Про це повідомляє Громадянська мережа Опора.
Виборець зайшла у кабінку для голосування, однак не повністю закрила ширму.
Відтак, спостерігач ОПОРИ та член ДВК, у полі зору яких знаходилася кабінка, помітили, як жінка дістала телефон, аби сфотографувати бюлетень.
Член ДВК зробив зауваження виборцю та пояснив, що знімкувати бюлетень заборонено.
Жінка відповіла, що цього не знала, та продемонструвала члену ДВК та спостерігачу ОПОРИ галерею із фото, щоб довести, що так і не зробила світлини. Тож інциденту вдалося запобігти.
Зображення - ілюстративне
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Про це повідомляє Громадянська мережа Опора.
Виборець зайшла у кабінку для голосування, однак не повністю закрила ширму.
Відтак, спостерігач ОПОРИ та член ДВК, у полі зору яких знаходилася кабінка, помітили, як жінка дістала телефон, аби сфотографувати бюлетень.
Член ДВК зробив зауваження виборцю та пояснив, що знімкувати бюлетень заборонено.
Жінка відповіла, що цього не знала, та продемонструвала члену ДВК та спостерігачу ОПОРИ галерею із фото, щоб довести, що так і не зробила світлини. Тож інциденту вдалося запобігти.
Зображення - ілюстративне
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