Бракує скриньок та кабінок для голосування: які порушення фіксують на виборчих дільницях на Волині

На Волині спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА повідомляють про вкидання в скриньку непропечатаного контрольного листа, видачу бюлетеня та перевірку документів однією особою, а також про нестачу виборчих кабінок і скриньок на дільницях виборчого округу №20.Зокрема, у селі Крухиничі Локачинського району на дільниці № 070469 (округ №20) комісія забула проставити печатку на одному із контрольних листів, та опустила його у велику скриньку для голосування. Зрозуміли, що контрольний лист не скріпили печаткою, вже після потрапляння його всередину.Також на дільниці №070068 у місті Горохів спостерігач ОПОРИ зафіксував, як один член ДВК і перевіряє документи, і видає виборцям бюлетені. Після зауваження член комісії припинив порушення та пообіцяв, що цього не повториться. Окрім того, на вказаній дільниці не вистачає однієї кабінки для голосування.Також спостерігачі фіксують нестачу двох кабінок, однієї великої та однієї малої виборчих скриньок на виборчій дільниці № 070529 у селі Крупа Луцького району. За словами голови ДВК, саме стільки отримали згідно із документами, відтак, стільки й встановили.На дільницях № 070822 (село Пожарки Рожищенського району) та №070939 (село Вербичне Турійського району) не вистачає по одній переносній скриньці.Аналогічна ситуація із нестачею склалася на дільниці №070489 у селищі міського типу Торчин Луцького району – тут бракує двох кабінок та однієї переносної скриньки.На дільниці №070139 (село Скригове, Горохівський район) трапився конфуз: спостерігача ОПОРИ зареєстрували не в зошиті для реєстрації спостерігачів, а на звичайному аркуші формату А4. Це у комісії пояснили тим, що не було відповідно матеріально-технічного забезпечення. Однак незабаром на дільниці знайшли зошит, тож реєстрацію «перенесли» туди.