Смачну паску можна буде купити на 1 поверсі РЦ «Промінь»*

З 23 до 26 квітня включно на 1-му поверсі РЦ «Промінь» всі бажаючі зможуть придбати смачну паску від випускниці кулінарної академії, шеф-кухаря Ring Coffee –Тільки тут, а також на 4-му поверсі в Ring Coffee, ви знайдете неймовірно смачну паску за італійським рецептом та спеціальною технологією. У складі лише свіжі продукти, а зі смаколиків: журавлина, родзинки і цукати власного виробництва.Вага: 0,5 або 1 кг. Вартість більш ніж доступна, тож запрошуємо переконатися.Окрім того, в ці дні спеціально для лучан кав’ярня-пекарня сформує подарункові набори з ексклюзивними десертами від Ring Coffee для наших найближчих. Це ідеальний подарунок, який можна прихопити з собою на зустріч із друзями та рідними.Завітайте з 23 до 26 квітня на перший поверх РЦ «Промінь». Розділяйте найсолодші моменти разом з Ring Coffee.