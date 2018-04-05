Смачну паску можна буде купити на 1 поверсі РЦ «Промінь»*
Сьогодні, 12:08
З 23 до 26 квітня включно на 1-му поверсі РЦ «Промінь» всі бажаючі зможуть придбати смачну паску від випускниці кулінарної академії Ектора Хіменеса-Браво, шеф-кухаря Ring Coffee – Світлани Панько.
Тільки тут, а також на 4-му поверсі в Ring Coffee, ви знайдете неймовірно смачну паску за італійським рецептом та спеціальною технологією. У складі лише свіжі продукти, а зі смаколиків: журавлина, родзинки і цукати власного виробництва.
Вага: 0,5 або 1 кг. Вартість більш ніж доступна, тож запрошуємо переконатися.
Окрім того, в ці дні спеціально для лучан кав’ярня-пекарня сформує подарункові набори з ексклюзивними десертами від Ring Coffee для наших найближчих. Це ідеальний подарунок, який можна прихопити з собою на зустріч із друзями та рідними.
Завітайте з 23 до 26 квітня на перший поверх РЦ «Промінь». Розділяйте найсолодші моменти разом з Ring Coffee.
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Тільки тут, а також на 4-му поверсі в Ring Coffee, ви знайдете неймовірно смачну паску за італійським рецептом та спеціальною технологією. У складі лише свіжі продукти, а зі смаколиків: журавлина, родзинки і цукати власного виробництва.
Вага: 0,5 або 1 кг. Вартість більш ніж доступна, тож запрошуємо переконатися.
Окрім того, в ці дні спеціально для лучан кав’ярня-пекарня сформує подарункові набори з ексклюзивними десертами від Ring Coffee для наших найближчих. Це ідеальний подарунок, який можна прихопити з собою на зустріч із друзями та рідними.
Завітайте з 23 до 26 квітня на перший поверх РЦ «Промінь». Розділяйте найсолодші моменти разом з Ring Coffee.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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