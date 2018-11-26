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Рівнянин одружився під водою на затопленому кораблі. ВІДЕО

Рівнянин одружився під водою на затопленому кораблі. ВІДЕО
Рівнянин одружився в одному з найвідоміших затоплених кораблів у світі.

Про це у facebook повідомила рівненська журналістка Тетяна Закордонець, - пише Радіотрек.

Корабель "Тістлегорм" затонув у 1941 році у Червоному морі біля входу в Суецький канал. Президент мотоклубу CRUISERS MCC, рівнянин Андрій Супрунюк обрав це місце для найроматичнішого весілля з коханою Мірj. Мишкевич.

- Це дуже знакове місце для нас, оскільки частина вантажу корабля - це мотоцикли, - говорить Андрій Супрунюк.

Більше - на фото та відео внизу:



Рівнянин одружився під водою на затопленому кораблі. ВІДЕО

Рівнянин одружився під водою на затопленому кораблі. ВІДЕО
Рівнянин одружився під водою на затопленому кораблі. ВІДЕО

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Теги: море, корабель, одруження
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