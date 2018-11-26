Рівнянин одружився під водою на затопленому кораблі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:27
Рівнянин одружився в одному з найвідоміших затоплених кораблів у світі.
Про це у facebook повідомила рівненська журналістка Тетяна Закордонець, - пише Радіотрек.
Корабель "Тістлегорм" затонув у 1941 році у Червоному морі біля входу в Суецький канал. Президент мотоклубу CRUISERS MCC, рівнянин Андрій Супрунюк обрав це місце для найроматичнішого весілля з коханою Мірj. Мишкевич.
- Це дуже знакове місце для нас, оскільки частина вантажу корабля - це мотоцикли, - говорить Андрій Супрунюк.
Більше - на фото та відео внизу:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у facebook повідомила рівненська журналістка Тетяна Закордонець, - пише Радіотрек.
Корабель "Тістлегорм" затонув у 1941 році у Червоному морі біля входу в Суецький канал. Президент мотоклубу CRUISERS MCC, рівнянин Андрій Супрунюк обрав це місце для найроматичнішого весілля з коханою Мірj. Мишкевич.
- Це дуже знакове місце для нас, оскільки частина вантажу корабля - це мотоцикли, - говорить Андрій Супрунюк.
Більше - на фото та відео внизу:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Рівнянин одружився під водою на затопленому кораблі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:27
Бракує скриньок та кабінок для голосування: які порушення фіксують на виборчих дільницях на Волині
Сьогодні, 11:04
На Волині жінка намагалась сфотографувати бюлетень
Сьогодні, 10:51
У «Старому місті» люди наскладали цілу гору сміття. ФОТО
Сьогодні, 10:33
Волинянка намалювала ікону Божої Матері, а коли хотіла продати її – образ «заплакав». ФОТО
Сьогодні, 10:15