Рівнянин одружився під водою на затопленому кораблі. ВІДЕО





Про це у facebook повідомила рівненська журналістка Тетяна Закордонець, - пише



Корабель "Тістлегорм" затонув у 1941 році у Червоному морі біля входу в Суецький канал. Президент мотоклубу CRUISERS MCC, рівнянин Андрій Супрунюк обрав це місце для найроматичнішого весілля з коханою Мірj. Мишкевич.



- Це дуже знакове місце для нас, оскільки частина вантажу корабля - це мотоцикли, - говорить Андрій Супрунюк.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рівнянин одружився в одному з найвідоміших затоплених кораблів у світі.Про це у facebook повідомила рівненська журналістка, - пише Радіотрек Корабель "Тістлегорм" затонув у 1941 році у Червоному морі біля входу в Суецький канал. Президент мотоклубу CRUISERS MCC, рівнянинобрав це місце для найроматичнішого весілля з коханою Мірj. Мишкевич.- Це дуже знакове місце для нас, оскільки частина вантажу корабля - це мотоцикли, - говорить Андрій Супрунюк.Більше - на фото та відео внизу:

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