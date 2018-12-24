Повідомили, у якій громаді на Волині влітку будуть перші вибори





Про це повідомила консультант з комунікацій Асоціації міст України, Волинського РВ АМУ Тамара Зубенко.



Так, Мар’янівська селищна об’єнана громада стане першою повноцінною ОТГ на Горхівщині. До цих виборів у Мар’янівській ОТГ довелося йти, навіть через суди, майже два роки.



Відповідно до рішення ЦВК від 20 квітня, перші вибори депутатів в ОТГ вибори відбудуться 30 червня 2019 року, також на цю дату призначено додаткові вибори депутатів у 30 ОТГ, але в нашій області таких не буде.



Початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів оголошується з 11 травня 2019 року.



Так до складу Мар’янівської селищної ради увійшли: Мар’янівська селищна рада (смт Мар’янівка), Бранівська сільська рада (села Брани, Борисковичі, Довгів), Бужанівська сільська рада (села Бужани, Ржищів), Цегівська сільська рада (села Цегів, Борочиче, Широке).



– Я дуже-дуже радий… Нарешті-нарешті все дійшло логічного завершення… І на голову балотуватися, напевно, буду, бо вже не маю морального права цього не робити, – зізнався у телефонному коментарі Мар’янівський селищний голова Микола Клімчук, який чимало зусиль доклав, щоб Ма’янівська ОТГ постала і для якого новина про призначення виборів стала приємною несподіванкою.



Нагадаємо, що ще із 2017 року, за активної підтримки консультантів Асоціації міст України з правових питань Валентина Малиновського та з бюджетних – Василя Грома, які працюють на Волині в межах проекту «ПУЛЬС», що його АМУ втілює за підтримки USAID, розпочалося створення Мар’янівської селищної ОТГ.



Втім, через судові процеси ЦВК так і не призначала перші вибори в цій ОТГ у 2018 році. У результаті втрачено цілий рік функціонування цієї громади.



Нагадаємо, що, зі слів консультанта з правових питань АМУ Валентиина Малиновського, судову тяганину затіяло село Сільце, що перебувало у складі Цегівської сільської ради, яка ухвалила рішення ввійти до складу Мар’янівської ОТГ. До Мар’янівки не захотіли деякі жителів Сільця, бо мали бажання об’єднатися з районним центром – Гороховим.



Однак, Горохів сам перебував у процесі судових розглядів, що тривають ще з 2016 року. Після початку процедури формування цієї ОТГ, приватна особа звернулася до Локачинського районного суду Волинської області з адміністративним позовом до Горохівської міської ради про визнання незаконним та скасування рішення «Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника до спільної робочої групи».



У результаті цієї судової тяганини Горохівська міська ОТГ так і не була створена, а село Сільце за рішенням Волинської обласної ради віднесене до складу Журавниківської сільської ради. Мар’янівська селищна рада цьогоріч змушена була знову розпочати процес формування ОТГ із самого початку. На щастя, цього разу все завершилося призначенням виборів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральна виборча комісія визначила дату проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ та сільських, селищних, міських голів у 66 об’єднаних територіальних громадах, серед яких і Мар’янівська ОТГ, що у Горохівському районі.Про це повідомила консультант з комунікацій Асоціації міст України, Волинського РВ АМУТак, Мар’янівська селищна об’єнана громада стане першою повноцінною ОТГ на Горхівщині. До цих виборів у Мар’янівській ОТГ довелося йти, навіть через суди, майже два роки.Відповідно до рішення ЦВК від 20 квітня, перші вибори депутатів в ОТГ вибори відбудуться 30 червня 2019 року, також на цю дату призначено додаткові вибори депутатів у 30 ОТГ, але в нашій області таких не буде.Початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів оголошується з 11 травня 2019 року.Так до складу Мар’янівської селищної ради увійшли: Мар’янівська селищна рада (смт Мар’янівка), Бранівська сільська рада (села Брани, Борисковичі, Довгів), Бужанівська сільська рада (села Бужани, Ржищів), Цегівська сільська рада (села Цегів, Борочиче, Широке).– Я дуже-дуже радий… Нарешті-нарешті все дійшло логічного завершення… І на голову балотуватися, напевно, буду, бо вже не маю морального права цього не робити, – зізнався у телефонному коментарі Мар’янівський селищний голова, який чимало зусиль доклав, щоб Ма’янівська ОТГ постала і для якого новина про призначення виборів стала приємною несподіванкою.Нагадаємо, що ще із 2017 року, за активної підтримки консультантів Асоціації міст України з правових питаньта з бюджетних –, які працюють на Волині в межах проекту «ПУЛЬС», що його АМУ втілює за підтримки USAID, розпочалося створення Мар’янівської селищної ОТГ.Втім, через судові процеси ЦВК так і не призначала перші вибори в цій ОТГ у 2018 році. У результаті втрачено цілий рік функціонування цієї громади.Нагадаємо, що, зі слів консультанта з правових питань АМУ Валентиина Малиновського, судову тяганину затіяло село Сільце, що перебувало у складі Цегівської сільської ради, яка ухвалила рішення ввійти до складу Мар’янівської ОТГ. До Мар’янівки не захотіли деякі жителів Сільця, бо мали бажання об’єднатися з районним центром – Гороховим.Однак, Горохів сам перебував у процесі судових розглядів, що тривають ще з 2016 року. Після початку процедури формування цієї ОТГ, приватна особа звернулася до Локачинського районного суду Волинської області з адміністративним позовом до Горохівської міської ради про визнання незаконним та скасування рішення «Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника до спільної робочої групи».У результаті цієї судової тяганини Горохівська міська ОТГ так і не була створена, а село Сільце за рішенням Волинської обласної ради віднесене до складу Журавниківської сільської ради. Мар’янівська селищна рада цьогоріч змушена була знову розпочати процес формування ОТГ із самого початку. На щастя, цього разу все завершилося призначенням виборів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію