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Аварійна електропроводка та пліснява на стінах: у яких гуртожитках живуть майбутні ІТ-шники

Аварійна електропроводка та пліснява на стінах: у яких гуртожитках живуть майбутні ІТ-шники
Запліснявілі стелі та стіни, жахливі санвузли, відсутність гарячої води та ще радянська електропроводка – у таких умовах живуть студенти Чернівецького національного університету.

Попри потужну технічну базу, через погані санітарні умови, абітурієнти просто відмовляються навчатися в знаному на Буковині закладі, - повідомяють Факти.

У кімнатах вода, яка постійно капає зі стелі, знищує дерев’яну підлогу, пліснява і грибок роз’їдають стіни.

Миски в гуртожитку – найголовніший елемент побуту. У них не тільки збирають воду зі стелі, а ще й миються. Гаряча вода тут на вагу золота. Упродовж минулого семестру її не було одразу в чотирьох гуртожитках.

Гроші на ремонт здають, а умови не поліпшуються, обурюється молодь. Одноразово понад півтисячі студентів сплачують по 150 гривень. Щомісяця – окремі витрати: 520 гривень – за проживання, 100 гривень – за прибирання, з кожної кімнати додатково платять за електрику – від трьох до чотирьох сотень гривень. Утім мережа в гуртожитку не те що застаріла, вона аварійна.

Нова сантехніка та мийні засоби – усе це закупили з нового року, виправдовується керівництво студмістечка. Також оновили ковдри і подушки. Окремо ремонтують один із гуртожитків. Проблем із запліснявілими стінами – не бачать. Запевняють – є гуртожитки і гірші. Чому не міняють електропроводку, маючи додатково студентські гроші – невідомо.


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Теги: гуртожиток, пліснява, електропроводка
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