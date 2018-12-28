За 15 років до хвороби: аналіз крові може передбачити появу раку





Дослідження шведських фахівців опублікували в журналі



Вчені аналізували зразки крові, які збережені у біобанках. Зокрема, норвезький банк біоматеріалів Janus Serum Bank зберігає зразки крові 320 тис. осіб. Кров зібрана у період з 1972 по 2004 роки.



Дослідники ретельно вивчили аналізи крові людей і порівняли їх зі змінами, які відбулися впродовж життя.



У результаті виявилося, що кров людей, які згодом захворіли на рак мозку, кісткового мозку чи лімфому, відрізнялася від крові здорових людей навіть за 15 років до виникнення раку.



– Рак мозку пов’язаний з підвищенням рівня двох білків у крові, яке можна зафіксувати за 15 років до його діагностики.



Ці білки стосуються групи, яка бере участь у сигнальній системі та зростанні клітини, а також сприяють розвитку пухлини, – підсумовують науковці.



Автори дослідження зазначають, що на ймовірність появи раку в майбутньому може вказувати підвищена концентрація певних білків у крові. Саме вони відіграють роль маркерів лімфоми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шведські дослідники з університету Умео провели дослідження, у якому намагалися знайти спосіб виявлення раку задовго до виникнення симптомів.Дослідження шведських фахівців опублікували в журналі Real Clear Science , - пишуть Факти Вчені аналізували зразки крові, які збережені у біобанках. Зокрема, норвезький банк біоматеріалів Janus Serum Bank зберігає зразки крові 320 тис. осіб. Кров зібрана у період з 1972 по 2004 роки.Дослідники ретельно вивчили аналізи крові людей і порівняли їх зі змінами, які відбулися впродовж життя.У результаті виявилося, що кров людей, які згодом захворіли на рак мозку, кісткового мозку чи лімфому, відрізнялася від крові здорових людей навіть за 15 років до виникнення раку.– Рак мозку пов’язаний з підвищенням рівня двох білків у крові, яке можна зафіксувати за 15 років до його діагностики.Ці білки стосуються групи, яка бере участь у сигнальній системі та зростанні клітини, а також сприяють розвитку пухлини, – підсумовують науковці.Автори дослідження зазначають, що на ймовірність появи раку в майбутньому може вказувати підвищена концентрація певних білків у крові. Саме вони відіграють роль маркерів лімфоми.

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