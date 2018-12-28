За 15 років до хвороби: аналіз крові може передбачити появу раку
Сьогодні, 19:48
Шведські дослідники з університету Умео провели дослідження, у якому намагалися знайти спосіб виявлення раку задовго до виникнення симптомів.
Дослідження шведських фахівців опублікували в журналі Real Clear Science, - пишуть Факти.
Вчені аналізували зразки крові, які збережені у біобанках. Зокрема, норвезький банк біоматеріалів Janus Serum Bank зберігає зразки крові 320 тис. осіб. Кров зібрана у період з 1972 по 2004 роки.
Дослідники ретельно вивчили аналізи крові людей і порівняли їх зі змінами, які відбулися впродовж життя.
У результаті виявилося, що кров людей, які згодом захворіли на рак мозку, кісткового мозку чи лімфому, відрізнялася від крові здорових людей навіть за 15 років до виникнення раку.
– Рак мозку пов’язаний з підвищенням рівня двох білків у крові, яке можна зафіксувати за 15 років до його діагностики.
Ці білки стосуються групи, яка бере участь у сигнальній системі та зростанні клітини, а також сприяють розвитку пухлини, – підсумовують науковці.
Автори дослідження зазначають, що на ймовірність появи раку в майбутньому може вказувати підвищена концентрація певних білків у крові. Саме вони відіграють роль маркерів лімфоми.
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Дослідження шведських фахівців опублікували в журналі Real Clear Science, - пишуть Факти.
Вчені аналізували зразки крові, які збережені у біобанках. Зокрема, норвезький банк біоматеріалів Janus Serum Bank зберігає зразки крові 320 тис. осіб. Кров зібрана у період з 1972 по 2004 роки.
Дослідники ретельно вивчили аналізи крові людей і порівняли їх зі змінами, які відбулися впродовж життя.
У результаті виявилося, що кров людей, які згодом захворіли на рак мозку, кісткового мозку чи лімфому, відрізнялася від крові здорових людей навіть за 15 років до виникнення раку.
– Рак мозку пов’язаний з підвищенням рівня двох білків у крові, яке можна зафіксувати за 15 років до його діагностики.
Ці білки стосуються групи, яка бере участь у сигнальній системі та зростанні клітини, а також сприяють розвитку пухлини, – підсумовують науковці.
Автори дослідження зазначають, що на ймовірність появи раку в майбутньому може вказувати підвищена концентрація певних білків у крові. Саме вони відіграють роль маркерів лімфоми.
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