«Через Брищенський полігон почали частіше хворіти мешканці громади», – депутат Княгининівської ОТГ
Сьогодні, 13:35
Депутат Княгининівської об’єднаної територіальної громади Олег Лукашевич розповів, що мешканці громади мають високий захворюваності. У цьому підозрюють Брищенський полігон, який нині переповнений і в результаті цього рідкими відходами (фільтратом) забруднюються навколишні землі.
Про захворюваність населення Олег Лукашевич розповів 18 квітня ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі», - повідомляє ІА "Конкурент".
«За останній рік в нас померли 5 людей від «онко». Коли звітував завідувач Липинської лікарні, він сказав, що на території нашої громади найбільше онкозахворювань, туберкульоз, в нас малі діти мають астми і дуже багато людей мають шкірні захворювання. І також є якісь незрозумілі хвороби, які люди не можуть пояснити», – розповів Олег Лукашевич.
Начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області Олександр Ткачук, своєю чергою, відмітив, що це не можна списувати на полігон.
Однак депутат Княгининівської об’єднаної територіальної громади Олег Лукашевич зауважив, що це є наслідком.
«Чомусь, коли він звітує по всіх показниках, наша громада має найвищі показники», – додав депутат ОТГ.
Натомість Олександр Ткачук запевнив, що кожен охочий житель може перевірити, чи забруднена вода. Для цього варто звертатися у Держспоживслужбу. Їхні працівники візьмуть аналізи води і чітко скажуть, що є у складі води.
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Про захворюваність населення Олег Лукашевич розповів 18 квітня ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі», - повідомляє ІА "Конкурент".
«За останній рік в нас померли 5 людей від «онко». Коли звітував завідувач Липинської лікарні, він сказав, що на території нашої громади найбільше онкозахворювань, туберкульоз, в нас малі діти мають астми і дуже багато людей мають шкірні захворювання. І також є якісь незрозумілі хвороби, які люди не можуть пояснити», – розповів Олег Лукашевич.
Начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області Олександр Ткачук, своєю чергою, відмітив, що це не можна списувати на полігон.
Однак депутат Княгининівської об’єднаної територіальної громади Олег Лукашевич зауважив, що це є наслідком.
«Чомусь, коли він звітує по всіх показниках, наша громада має найвищі показники», – додав депутат ОТГ.
Натомість Олександр Ткачук запевнив, що кожен охочий житель може перевірити, чи забруднена вода. Для цього варто звертатися у Держспоживслужбу. Їхні працівники візьмуть аналізи води і чітко скажуть, що є у складі води.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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