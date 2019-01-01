«Через Брищенський полігон почали частіше хворіти мешканці громади», – депутат Княгининівської ОТГ

Олег Лукашевич розповів, що мешканці громади мають високий захворюваності. У цьому підозрюють Брищенський полігон, який нині переповнений і в результаті цього



Про захворюваність населення Олег Лукашевич розповів 18 квітня ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі», - повідомляє



«За останній рік в нас померли 5 людей від «онко». Коли звітував завідувач Липинської лікарні, він сказав, що на території нашої громади найбільше онкозахворювань, туберкульоз, в нас малі діти мають астми і дуже багато людей мають шкірні захворювання. І також є якісь незрозумілі хвороби, які люди не можуть пояснити», – розповів Олег Лукашевич.



Начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області Олександр Ткачук, своєю чергою, відмітив, що це не можна списувати на полігон.



Однак депутат Княгининівської об’єднаної територіальної громади Олег Лукашевич зауважив, що це є наслідком.



«Чомусь, коли він звітує по всіх показниках, наша громада має найвищі показники», – додав депутат ОТГ.



Натомість Олександр Ткачук запевнив, що кожен охочий житель може перевірити, чи забруднена вода. Для цього варто звертатися у Держспоживслужбу. Їхні працівники візьмуть аналізи води і чітко скажуть, що є у складі води.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Княгининівської об’єднаної територіальної громадирозповів, що мешканці громади мають високий захворюваності. У цьому підозрюють Брищенський полігон, який нині переповнений і в результаті цього рідкими відходами (фільтратом) забруднюються навколишні землі Про захворюваність населення Олег Лукашевич розповів 18 квітня ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі», - повідомляє ІА "Конкурент" «За останній рік в нас померли 5 людей від «онко». Коли звітував завідувач Липинської лікарні, він сказав, що на території нашої громади найбільше онкозахворювань, туберкульоз, в нас малі діти мають астми і дуже багато людей мають шкірні захворювання. І також є якісь незрозумілі хвороби, які люди не можуть пояснити», – розповів Олег Лукашевич.Начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області, своєю чергою, відмітив, що це не можна списувати на полігон.Однак депутат Княгининівської об’єднаної територіальної громади Олег Лукашевич зауважив, що це є наслідком.«Чомусь, коли він звітує по всіх показниках, наша громада має найвищі показники», – додав депутат ОТГ.Натомість Олександр Ткачук запевнив, що кожен охочий житель може перевірити, чи забруднена вода. Для цього варто звертатися у Держспоживслужбу. Їхні працівники візьмуть аналізи води і чітко скажуть, що є у складі води.

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