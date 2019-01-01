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«Через Брищенський полігон почали частіше хворіти мешканці громади», – депутат Княгининівської ОТГ

«Через Брищенський полігон почали частіше хворіти мешканці громади», – депутат Княгининівської ОТГ
Депутат Княгининівської об’єднаної територіальної громади Олег Лукашевич розповів, що мешканці громади мають високий захворюваності. У цьому підозрюють Брищенський полігон, який нині переповнений і в результаті цього рідкими відходами (фільтратом) забруднюються навколишні землі.

Про захворюваність населення Олег Лукашевич розповів 18 квітня ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі», - повідомляє ІА "Конкурент".

«За останній рік в нас померли 5 людей від «онко». Коли звітував завідувач Липинської лікарні, він сказав, що на території нашої громади найбільше онкозахворювань, туберкульоз, в нас малі діти мають астми і дуже багато людей мають шкірні захворювання. І також є якісь незрозумілі хвороби, які люди не можуть пояснити», – розповів Олег Лукашевич.

Начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області Олександр Ткачук, своєю чергою, відмітив, що це не можна списувати на полігон.

Однак депутат Княгининівської об’єднаної територіальної громади Олег Лукашевич зауважив, що це є наслідком.

«Чомусь, коли він звітує по всіх показниках, наша громада має найвищі показники», – додав депутат ОТГ.

Натомість Олександр Ткачук запевнив, що кожен охочий житель може перевірити, чи забруднена вода. Для цього варто звертатися у Держспоживслужбу. Їхні працівники візьмуть аналізи води і чітко скажуть, що є у складі води.


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Теги: Брище, полігон, сміття, фільтрат, хвороби
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