На Волині чоловік попросив другий бюлетень, бо засумнівався у своєму виборі
Сьогодні, 13:54
На Волині спостерігач ОПОРИ зафіксував на дільниці інцидент – виборцю недостатньо роз’яснили можливість отримання іншого виборчого бюлетеня після неправильного заповнення.
Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА у Волинській області.
На дільниці №070580 у селі Седлище Любешівського району (округ №23) виборець, вийшовши із кабінки для голосування, засумнівався, чи зробив правильний вибір. Чоловік озвучив цю інформацію. Однак у відповідь члени комісії зауважили, що у їхньому посібнику зазначено, що видати інший бюлетень можна, якщо виборець не «неправильно заповнив» бюлетень, а саме зіпсував.
Чоловік не став продовжувати діалогу, не заперечував та просто опустив бюлетень у скриньку. Можливо, він не знав, що має право написати заяву та отримати інший бюлетень.
Нагадаємо, відповідно до частини 9 статі 76 Закону України «Про вибори Президента України», у разі якщо виборець, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців напроти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не допускається.
Зображення - ілюстративне
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Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА у Волинській області.
На дільниці №070580 у селі Седлище Любешівського району (округ №23) виборець, вийшовши із кабінки для голосування, засумнівався, чи зробив правильний вибір. Чоловік озвучив цю інформацію. Однак у відповідь члени комісії зауважили, що у їхньому посібнику зазначено, що видати інший бюлетень можна, якщо виборець не «неправильно заповнив» бюлетень, а саме зіпсував.
Чоловік не став продовжувати діалогу, не заперечував та просто опустив бюлетень у скриньку. Можливо, він не знав, що має право написати заяву та отримати інший бюлетень.
Нагадаємо, відповідно до частини 9 статі 76 Закону України «Про вибори Президента України», у разі якщо виборець, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців напроти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не допускається.
Зображення - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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