На Волині чоловік попросив другий бюлетень, бо засумнівався у своєму виборі

На Волині спостерігач ОПОРИ зафіксував на дільниці інцидент – виборцю недостатньо роз’яснили можливість отримання іншого виборчого бюлетеня після неправильного заповнення.Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА у Волинській області.На дільниці №070580 у селі Седлище Любешівського району (округ №23) виборець, вийшовши із кабінки для голосування, засумнівався, чи зробив правильний вибір. Чоловік озвучив цю інформацію. Однак у відповідь члени комісії зауважили, що у їхньому посібнику зазначено, що видати інший бюлетень можна, якщо виборець не «неправильно заповнив» бюлетень, а саме зіпсував.Чоловік не став продовжувати діалогу, не заперечував та просто опустив бюлетень у скриньку. Можливо, він не знав, що має право написати заяву та отримати інший бюлетень.