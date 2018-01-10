У Луцьку в аварії травмувався водій





Дорожньо-транспортна пригода сталася по 18 годині на вулиці Козакова. За кермом автомобіля «Volkswagen Passat» перебував 47-річний житель Луцького району. Попередньо, поліцейські встановили, що водій не надав перевагу в русі автомобілю «Reno Laguna», що рухався по головній дорозі.



До слова, у соцмережах люди писали, що на місце цієї аварії довелось

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В суботу, 20 квітня, в Луцьку автомобіль «Volkswagen Passat» зіткнувся з «Reno Laguna». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав 27-річний водій «Reno Laguna», - повідомляє прес-служба волинської поліції.Дорожньо-транспортна пригода сталася по 18 годині на вулиці Козакова. За кермом автомобіля «Volkswagen Passat» перебував 47-річний житель Луцького району. Попередньо, поліцейські встановили, що водій не надав перевагу в русі автомобілю «Reno Laguna», що рухався по головній дорозі.До слова, у соцмережах люди писали, що на місце цієї аварії довелось викликати рятувальників та "швидку"

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