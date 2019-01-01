На Волині кір переходить від невакцинованих дітей до батьків. ВІДЕО
Сьогодні, 14:58
В одній із сільських шкіл на Волині захворіли одночасно дванадцять учнів. Всі діти не були вакциновані.
За даними Міністерства охорони здоров'я, в загальному, з початку 2019 року на кір захворіли більше півтори тисячі жителів регіону, - повідомляє канал "УКРАЇНА".
Більша частина хворих – діти. Для того, щоб хвороба не переросла в епідемію, лікарі закликають вакцинуватися.
"Кір пішов від дітей, які були не щеплені, а від дітей пішов вже на батьків, у яких імунітет слабшає через 10-15 років", – прокоментувала терапевт Наталія Селіна.
Також в. о. директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Янко розповіла:
"Якщо взяти минулий тиждень, у нас було зареєстровано в області 49 випадків, то, на жаль, уже на цьому тижні 77 випадків".
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За даними Міністерства охорони здоров'я, в загальному, з початку 2019 року на кір захворіли більше півтори тисячі жителів регіону, - повідомляє канал "УКРАЇНА".
Більша частина хворих – діти. Для того, щоб хвороба не переросла в епідемію, лікарі закликають вакцинуватися.
"Кір пішов від дітей, які були не щеплені, а від дітей пішов вже на батьків, у яких імунітет слабшає через 10-15 років", – прокоментувала терапевт Наталія Селіна.
Також в. о. директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Янко розповіла:
"Якщо взяти минулий тиждень, у нас було зареєстровано в області 49 випадків, то, на жаль, уже на цьому тижні 77 випадків".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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