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На Волині кір переходить від невакцинованих дітей до батьків. ВІДЕО

На Волині кір переходить від невакцинованих дітей до батьків. ВІДЕО
В одній із сільських шкіл на Волині захворіли одночасно дванадцять учнів. Всі діти не були вакциновані.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в загальному, з початку 2019 року на кір захворіли більше півтори тисячі жителів регіону, - повідомляє канал "УКРАЇНА".

Більша частина хворих – діти. Для того, щоб хвороба не переросла в епідемію, лікарі закликають вакцинуватися.

"Кір пішов від дітей, які були не щеплені, а від дітей пішов вже на батьків, у яких імунітет слабшає через 10-15 років", – прокоментувала терапевт Наталія Селіна.

Також в. о. директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Янко розповіла:

"Якщо взяти минулий тиждень, у нас було зареєстровано в області 49 випадків, то, на жаль, уже на цьому тижні 77 випадків".


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Теги: кір, вакцинація, школа, спалах
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