У Луцьку чоловік проголосував не заходячи до кабінки

У Луцьку на виборчій дільниці №071057 (округ №22) виборець заповнив бюлетень поза межами кабінки. Імовірно, це та сама особа, яка також проголосувала за межами кабінки під час першого туру 31 березня. Повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.Чоловік отримав виборчий бюлетень та практично одразу попрямував до скриньки. Спостерігачі сказали йому зайти до кабінки та там заповнити бюлетень, на що чоловік відповів, що уже поставив позначку. Відтак, він кинув бюлетень до скриньки та пішов.Спостерігачам підтвердили, що чоловік тільки-но отримавши бюлетень дуже швидко поставив позначку, що ніхто не встиг відреагувати.Спостерігач ОПОРИ зауважив, що чоловік схожий на виборця, який на цій же дільниці 31 березня також проголосував за межами кабінки. Тоді виборець мотивував такі дії тим, що просто не хотів голосувати у кабінці. Зауважимо, 31 березня на ситуацію реагували правоохоронці.Відповідно до частини 4 статті 76 Закону України «Про вибори Президента України», виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування.