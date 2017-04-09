Лучани святкують Вербну неділю. ФОТО





У кожному районі міста сотні людей в цей день завітали до храмів. Проте чи не найбільше вірян прийшло на освячення верби до Свято-Троїцького кафедрального Собору.



Протягом дня віруючі продовжують приходити, аби відзначити свято Вербної неділі.



До церкви люди приходять цілими родинами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 21 квітня, в Україні, окрім другого туру президентських виборів, віряни відзначають велике церковне свято – Вербну неділю. З самого ранку лучани йдуть із гілочками верби до храмів.У кожному районі міста сотні людей в цей день завітали до храмів. Проте чи не найбільше вірян прийшло на освячення верби до Свято-Троїцького кафедрального Собору.Протягом дня віруючі продовжують приходити, аби відзначити свято Вербної неділі.До церкви люди приходять цілими родинами.

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