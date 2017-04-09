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Лучани святкують Вербну неділю. ФОТО

Лучани святкують Вербну неділю. ФОТО
Сьогодні, 21 квітня, в Україні, окрім другого туру президентських виборів, віряни відзначають велике церковне свято – Вербну неділю. З самого ранку лучани йдуть із гілочками верби до храмів.

У кожному районі міста сотні людей в цей день завітали до храмів. Проте чи не найбільше вірян прийшло на освячення верби до Свято-Троїцького кафедрального Собору.

Протягом дня віруючі продовжують приходити, аби відзначити свято Вербної неділі.

До церкви люди приходять цілими родинами.


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Теги: Собор, освячення, Вербна неділя, верба
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