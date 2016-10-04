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Показав бюлетень – порушив закон: на Зеленського склали протокол. ФОТО

Показав бюлетень – порушив закон: на Зеленського склали протокол. ФОТО
Кандидат у президенти Володимир Зеленський показав журналістам заповнений бюлетень перед тим, як кинути його в урну для голосування.

Про це пишуть Факти.

– Ми якраз побачили це у ЗМІ. Тому, безумовно, як і минулого разу, ці факти перевірять, буде дана належна юридична оцінка, – сказав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.




Згодом, Володимиру Зеленському вручили адмінпротокол за порушення закону про вибори.

Для того, щоб вручити Зеленському документ, представники Нацполіції приїхали до його штабу.

– Журналісти мені сказали показати бюлетень, я не зорієнтувався і показав, – пояснив свій вчинок Зеленський.

На знімку, який виклав у мережі спікер команди Зеленського Дмитро Розумков, видно, як поліцейський заповнює протокол, а Зеленський у цей час щось читає. Можливо, текст статті закону.

Показав бюлетень – порушив закон: на Зеленського склали протокол. ФОТО

Показав бюлетень – порушив закон: на Зеленського склали протокол. ФОТО


Розмір штрафу визначатиме суд. Зеленський повинен буде заплатити від 510 до 750 грн.

До слова, інший кандидат у президенти Петро Порошенко проголосував на виборах без порушень.

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Теги: Зеленський, бюлетень, порушення, протокол
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