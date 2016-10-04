Показав бюлетень – порушив закон: на Зеленського склали протокол. ФОТО

Володимир Зеленський показав журналістам заповнений бюлетень перед тим, як кинути його в урну для голосування.



Про це пишуть



– Ми якраз побачили це у ЗМІ. Тому, безумовно, як і минулого разу, ці факти перевірять, буде дана належна юридична оцінка, – сказав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.









Згодом, Володимиру Зеленському вручили адмінпротокол за порушення закону про вибори.



Для того, щоб вручити Зеленському документ, представники Нацполіції приїхали до його штабу.



– Журналісти мені сказали показати бюлетень, я не зорієнтувався і показав, – пояснив свій вчинок Зеленський.



На знімку, який виклав у мережі спікер команди Зеленського Дмитро Розумков, видно, як поліцейський заповнює протокол, а Зеленський у цей час щось читає. Можливо, текст статті закону.









Розмір штрафу визначатиме суд. Зеленський повинен буде заплатити від 510 до 750 грн.



До слова, інший кандидат у президенти Петро Порошенко проголосував на виборах без порушень.



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