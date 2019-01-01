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Моторошна аварія неподалік Луцька – загинули двоє дорослих і дитина. ФОТО

Моторошна аварія неподалік Луцька – загинули двоє дорослих і дитина. ФОТО
У Луцькому районі сталася смертельна аварія – автобус зіткнувся з автомобілем та злетів у кювет.

ДТП сталася біля села Крупа 21 квітня. Про це 12 каналу повідомили очевидці.

За попередніми даними, зіткнулися автомобіль “Volkswagen” та пасажирський автобус. Останній злетів у кювет та перекинувся.

За словами очевидців, загинули троє людей, які їхали у автомобілі. Двоє дорослих померли на місці ДТП, дитина – у “швидкій”.

На місці працюють правоохоронці та медики.


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Теги: аварія, Крупа, дитина, смерть
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