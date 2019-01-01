Моторошна аварія неподалік Луцька – загинули двоє дорослих і дитина. ФОТО
Сьогодні, 17:15
У Луцькому районі сталася смертельна аварія – автобус зіткнувся з автомобілем та злетів у кювет.
ДТП сталася біля села Крупа 21 квітня. Про це 12 каналу повідомили очевидці.
За попередніми даними, зіткнулися автомобіль “Volkswagen” та пасажирський автобус. Останній злетів у кювет та перекинувся.
За словами очевидців, загинули троє людей, які їхали у автомобілі. Двоє дорослих померли на місці ДТП, дитина – у “швидкій”.
На місці працюють правоохоронці та медики.
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ДТП сталася біля села Крупа 21 квітня. Про це 12 каналу повідомили очевидці.
За попередніми даними, зіткнулися автомобіль “Volkswagen” та пасажирський автобус. Останній злетів у кювет та перекинувся.
За словами очевидців, загинули троє людей, які їхали у автомобілі. Двоє дорослих померли на місці ДТП, дитина – у “швидкій”.
На місці працюють правоохоронці та медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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