«Делегуємо відповідальність за Україну»: як голосував луцький депутат Андрій Покровський. ФОТО

Андрій Покровський проголосував під час другого туру виборів Президента України на виборчій дільниці, яка розміщена у спорткомплексі СНУ імені Лесі України.



Туди він прибув близько 14-ї години, - інформує



Андрій Покровський зазначив, що сьогодні українці обирають людину, якій делегують повноваження та відповідальність за державу:



"Сподіваюся, що країна розвиватиметься та рухатиметься далі своїм європейським шляхом, незалежно від результатів виборів!".







Окрім цього політик пригадав, що в Луцьку вже більше 2-х років відсутній обраний людьми міський голова:



"Ми мусимо обрати і мера, який візьме відповідальність за місто та його мешканців".



Також Андрій Покровський зазначив, що незабаром в Україні відбудуться вибори до Верховної Ради, які є не менш важливими за президентські:



"Тоді ми знову прийдемо на дільниці і свідомо делегуємо повноваження та відповідьнасть за нашу країну майбутнім членам парламенту", - підкреслив депутат.







Нагадаємо, що 21 квітня завершується інформаційна кампанія "Голосуй свідомо", яку проводив Громадянський Рух "СВІДОМІ". Під час неї було підготовано 7 відеоблогів, аналітичні статті та спеціальні інформаційні листівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" та депутат Луцької міської радипроголосував під час другого туру виборів Президента України на виборчій дільниці, яка розміщена у спорткомплексі СНУ імені Лесі України.Туди він прибув близько 14-ї години, - інформує ІА "Конкурент" Андрій Покровський зазначив, що сьогодні українці обирають людину, якій делегують повноваження та відповідальність за державу:"Сподіваюся, що країна розвиватиметься та рухатиметься далі своїм європейським шляхом, незалежно від результатів виборів!".Окрім цього політик пригадав, що в Луцьку вже більше 2-х років відсутній обраний людьми міський голова:"Ми мусимо обрати і мера, який візьме відповідальність за місто та його мешканців".Також Андрій Покровський зазначив, що незабаром в Україні відбудуться вибори до Верховної Ради, які є не менш важливими за президентські:"Тоді ми знову прийдемо на дільниці і свідомо делегуємо повноваження та відповідьнасть за нашу країну майбутнім членам парламенту", - підкреслив депутат.Нагадаємо, що 21 квітня завершується інформаційна кампанія "Голосуй свідомо", яку проводив Громадянський Рух "СВІДОМІ". Під час неї було підготовано 7 відеоблогів, аналітичні статті та спеціальні інформаційні листівки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію