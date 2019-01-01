«Делегуємо відповідальність за Україну»: як голосував луцький депутат Андрій Покровський. ФОТО
Сьогодні, 17:52
Засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський проголосував під час другого туру виборів Президента України на виборчій дільниці, яка розміщена у спорткомплексі СНУ імені Лесі України.
Туди він прибув близько 14-ї години, - інформує ІА "Конкурент".
Андрій Покровський зазначив, що сьогодні українці обирають людину, якій делегують повноваження та відповідальність за державу:
"Сподіваюся, що країна розвиватиметься та рухатиметься далі своїм європейським шляхом, незалежно від результатів виборів!".
Окрім цього політик пригадав, що в Луцьку вже більше 2-х років відсутній обраний людьми міський голова:
"Ми мусимо обрати і мера, який візьме відповідальність за місто та його мешканців".
Також Андрій Покровський зазначив, що незабаром в Україні відбудуться вибори до Верховної Ради, які є не менш важливими за президентські:
"Тоді ми знову прийдемо на дільниці і свідомо делегуємо повноваження та відповідьнасть за нашу країну майбутнім членам парламенту", - підкреслив депутат.
Нагадаємо, що 21 квітня завершується інформаційна кампанія "Голосуй свідомо", яку проводив Громадянський Рух "СВІДОМІ". Під час неї було підготовано 7 відеоблогів, аналітичні статті та спеціальні інформаційні листівки.
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Туди він прибув близько 14-ї години, - інформує ІА "Конкурент".
Андрій Покровський зазначив, що сьогодні українці обирають людину, якій делегують повноваження та відповідальність за державу:
"Сподіваюся, що країна розвиватиметься та рухатиметься далі своїм європейським шляхом, незалежно від результатів виборів!".
Окрім цього політик пригадав, що в Луцьку вже більше 2-х років відсутній обраний людьми міський голова:
"Ми мусимо обрати і мера, який візьме відповідальність за місто та його мешканців".
Також Андрій Покровський зазначив, що незабаром в Україні відбудуться вибори до Верховної Ради, які є не менш важливими за президентські:
"Тоді ми знову прийдемо на дільниці і свідомо делегуємо повноваження та відповідьнасть за нашу країну майбутнім членам парламенту", - підкреслив депутат.
Нагадаємо, що 21 квітня завершується інформаційна кампанія "Голосуй свідомо", яку проводив Громадянський Рух "СВІДОМІ". Під час неї було підготовано 7 відеоблогів, аналітичні статті та спеціальні інформаційні листівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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