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«Делегуємо відповідальність за Україну»: як голосував луцький депутат Андрій Покровський. ФОТО

«Делегуємо відповідальність за Україну»: як голосував луцький депутат Андрій Покровський. ФОТО
Засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський проголосував під час другого туру виборів Президента України на виборчій дільниці, яка розміщена у спорткомплексі СНУ імені Лесі України.

Туди він прибув близько 14-ї години, - інформує ІА "Конкурент".

Андрій Покровський зазначив, що сьогодні українці обирають людину, якій делегують повноваження та відповідальність за державу:

"Сподіваюся, що країна розвиватиметься та рухатиметься далі своїм європейським шляхом, незалежно від результатів виборів!".

«Делегуємо відповідальність за Україну»: як голосував луцький депутат Андрій Покровський. ФОТО


Окрім цього політик пригадав, що в Луцьку вже більше 2-х років відсутній обраний людьми міський голова:

"Ми мусимо обрати і мера, який візьме відповідальність за місто та його мешканців".

Також Андрій Покровський зазначив, що незабаром в Україні відбудуться вибори до Верховної Ради, які є не менш важливими за президентські:

"Тоді ми знову прийдемо на дільниці і свідомо делегуємо повноваження та відповідьнасть за нашу країну майбутнім членам парламенту", - підкреслив депутат.

«Делегуємо відповідальність за Україну»: як голосував луцький депутат Андрій Покровський. ФОТО


Нагадаємо, що 21 квітня завершується інформаційна кампанія "Голосуй свідомо", яку проводив Громадянський Рух "СВІДОМІ". Під час неї було підготовано 7 відеоблогів, аналітичні статті та спеціальні інформаційні листівки.

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Теги: Андрій Покровський, голосування, вибори, Рух Свідомі
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