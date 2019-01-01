Син селищного голови з Волині, якому завдали 13 ножових поранень, помер
Сьогодні, 18:04
Син локачинського сільського голови Богдана Іуса Артем помер.
З цього приводу Волинський осередок ПП «Громадянська позиція» висловив співчуття родині загиблого хлопця.
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на Артема Іуса напали та жорстоко познущались - хлопцю завдали 13 ножових поранень.
Інцидент трапився в пабі, хлопця знайшли у вбиральні з ножовими пораненнями. Поліція припускає, що, ймовірно, у нього був конфлікт з кимось із відвідувачів закладу.
За життя Артема боролись медики столичної лікарні.
Свого часу, голова Волинської ОДА Олександр Савченко закликав небайдужих допомогти родині.
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З цього приводу Волинський осередок ПП «Громадянська позиція» висловив співчуття родині загиблого хлопця.
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на Артема Іуса напали та жорстоко познущались - хлопцю завдали 13 ножових поранень.
Інцидент трапився в пабі, хлопця знайшли у вбиральні з ножовими пораненнями. Поліція припускає, що, ймовірно, у нього був конфлікт з кимось із відвідувачів закладу.
За життя Артема боролись медики столичної лікарні.
Свого часу, голова Волинської ОДА Олександр Савченко закликав небайдужих допомогти родині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
! Щирі співчуття родині!! Ми розділяємо Ваше горе!
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