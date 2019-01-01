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Син селищного голови з Волині, якому завдали 13 ножових поранень, помер

Син селищного голови з Волині, якому завдали 13 ножових поранень, помер
Син локачинського сільського голови Богдана Іуса Артем помер.

З цього приводу Волинський осередок ПП «Громадянська позиція» висловив співчуття родині загиблого хлопця.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на Артема Іуса напали та жорстоко познущались - хлопцю завдали 13 ножових поранень.

Інцидент трапився в пабі, хлопця знайшли у вбиральні з ножовими пораненнями. Поліція припускає, що, ймовірно, у нього був конфлікт з кимось із відвідувачів закладу.

За життя Артема боролись медики столичної лікарні.

Свого часу, голова Волинської ОДА Олександр Савченко закликав небайдужих допомогти родині.

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Теги: Богдан Іус, поранення, син, помер
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Коментарі 1
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! Щирі співчуття родині!! Ми розділяємо Ваше горе!
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