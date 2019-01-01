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В смертельній аварії неподалік Луцька постраждало 16 людей

В смертельній аварії неподалік Луцька постраждало 16 людей
Три людини загинули і 16 постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю рейсового автобуса "Луцьк-Тернопіль" 21 квітня на трасі "Луцьк-Дубно", біля села Крупа Луцького району у Волинській області.

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Волинській області.

У другій половині дня на автодорозі сполученням "Луцьк-Дубно", в селі Крупа Луцького району зіткнулися автомобіль "Volkswagen Caddy" і рейсовий автобус сполученням "Луцьк-Тернопіль".

За попередньою інформацією, водій і двоє пасажирів легкового автомобіля загинули.

Всього в ДТП постраждали 16 осіб, частину з них доставили в лікарню.

На місці ДТП працювали 8 автомобілів "швидкої допомоги".

На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини ДТП.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

Караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Теги: аварія
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