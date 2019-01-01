В смертельній аварії неподалік Луцька постраждало 16 людей





Про це



У другій половині дня на автодорозі сполученням "Луцьк-Дубно", в селі Крупа Луцького району зіткнулися автомобіль "Volkswagen Caddy" і рейсовий автобус сполученням "Луцьк-Тернопіль".



За попередньою інформацією,



Всього в ДТП постраждали 16 осіб, частину з них доставили в лікарню.



На місці ДТП працювали 8 автомобілів "швидкої допомоги".



На місці події працює слідчо-оперативна група,



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.



Караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Три людини загинули і 16 постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю рейсового автобуса "Луцьк-Тернопіль" 21 квітня на трасі "Луцьк-Дубно", біля села Крупа Луцького району у Волинській області.Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Волинській області.У другій половині дня на автодорозі сполученням "Луцьк-Дубно", в селі Крупа Луцького району зіткнулися автомобіль "Volkswagen Caddy" і рейсовий автобус сполученням "Луцьк-Тернопіль".За попередньою інформацією, водій і двоє пасажирів легкового автомобіля загинули Всього в ДТП постраждали 16 осіб, частину з них доставили в лікарню.На місці ДТП працювали 8 автомобілів "швидкої допомоги".На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини ДТП Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу.

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