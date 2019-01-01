На Волині вже проголосували понад 43% виборців
Сьогодні, 18:32
Станом на 15:00 явка виборців у Волинській області під час повторного голосування з виборів Президента України становить 43,78%. Повідомляє Громадянська мережа ОПОРА у Волинські області.
Також, на 15:00 окружні виборчі комісії на Волині назвали дані щодо кількості виборців, які уже здійснили своє волевиявлення на виборчих дільницях кожного з п’яти округів, на основі яких ОПОРА підрахувала явку.
Виборчий округ № 19
Явка виборців в окрузі на 15:00 становить 43,78%. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі в 139 191 особу на 15 годину проголосували 60 932 особи.
Виборчий округ № 20
Явка виборців в окрузі на 15:00 становить 43,35%. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі в 157 102 особи на 15 годину проголосували 68 109 осіб.
Виборчий округ № 21
Явка виборців в окрузі на 15:00 становить 43,16%. Таким чином, із загальної кількості виборців у 152 127 осіб (кількість виборців у списку на початок голосування) осіб на 11 годину проголосували 65 661 особа.
Виборчий округ № 22
Явка виборців в окрузі на 15:00 становить 45,59%. Таким чином, із загальної кількості виборців у 154 006 осіб на 15 годину проголосували 70 208 осіб.
Виборчий округ № 23
Явка виборців в окрузі на 15:00 становить 43,03%. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі у 158 537 осіб на 15 годину проголосували 68 215 осіб.
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Також, на 15:00 окружні виборчі комісії на Волині назвали дані щодо кількості виборців, які уже здійснили своє волевиявлення на виборчих дільницях кожного з п’яти округів, на основі яких ОПОРА підрахувала явку.
Виборчий округ № 19
Явка виборців в окрузі на 15:00 становить 43,78%. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі в 139 191 особу на 15 годину проголосували 60 932 особи.
Виборчий округ № 20
Явка виборців в окрузі на 15:00 становить 43,35%. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі в 157 102 особи на 15 годину проголосували 68 109 осіб.
Виборчий округ № 21
Явка виборців в окрузі на 15:00 становить 43,16%. Таким чином, із загальної кількості виборців у 152 127 осіб (кількість виборців у списку на початок голосування) осіб на 11 годину проголосували 65 661 особа.
Виборчий округ № 22
Явка виборців в окрузі на 15:00 становить 45,59%. Таким чином, із загальної кількості виборців у 154 006 осіб на 15 годину проголосували 70 208 осіб.
Виборчий округ № 23
Явка виборців в окрузі на 15:00 становить 43,03%. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі у 158 537 осіб на 15 годину проголосували 68 215 осіб.
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