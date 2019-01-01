На Волині вже проголосували понад 43% виборців

Станом на 15:00 явка виборців у Волинській області під час повторного голосування з виборів Президента України становить 43,78%. Повідомляє Громадянська мережа ОПОРА у Волинські області.Також, на 15:00 окружні виборчі комісії на Волині назвали дані щодо кількості виборців, які уже здійснили своє волевиявлення на виборчих дільницях кожного з п’яти округів, на основі яких ОПОРА підрахувала явку.Явка виборців в окрузі на 15:00 становитьТаким чином, із загальної кількості виборців на окрузі вособу на 15 годину проголосувалиособи.Явка виборців в окрузі на 15:00 становить. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі вособи на 15 годину проголосувалиосіб.Явка виборців в окрузі на 15:00 становитьТаким чином, із загальної кількості виборців уосіб (кількість виборців у списку на початок голосування) осіб на 11 годину проголосувалиособа.Явка виборців в окрузі на 15:00 становитьТаким чином, із загальної кількості виборців уосіб на 15 годину проголосувалиосіб.