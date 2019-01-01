Повідомили ще одну цікавинку масштабного тюльпанового фестивалю на Волині. ФОТО





Про це інформують на сторінці компанії у



"Ексклюзивні новинки з Європи, квітучі рослини, хвойні, а також цибулинки квітів.



Пеларгонії, сульфінії, гвоздики, а також декоративні хвойні рослини – і це лише маленька частинка з того, що ми для вас готуємо.

А найголовніше – усі рослини за акційними цінами!



Тож приготуйтесь, з пустими руками ніхто з фестивалю не вийде!

P.S. Цибулинки тюльпанів на святі придбати не можна, ви зможете придбати їх восени", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Організатори тюльпанового фестивалю "Волинська Голландія" приготували сюрприз для відвідувачів заходу. На фестивалі діятиме зона торгівлі, де всі бажаючі зможуть придбати для себе рослини виробництва компанії "Лілі Лайн".Про це інформують на сторінці компанії у facebook "Ексклюзивні новинки з Європи, квітучі рослини, хвойні, а також цибулинки квітів.Пеларгонії, сульфінії, гвоздики, а також декоративні хвойні рослини – і це лише маленька частинка з того, що ми для вас готуємо.А найголовніше – усі рослини за акційними цінами!Тож приготуйтесь, з пустими руками ніхто з фестивалю не вийде!P.S. Цибулинки тюльпанів на святі придбати не можна, ви зможете придбати їх восени", - йдеться в повідомленні.

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